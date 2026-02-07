Haftanın notları: Dünyayı yıkıp baştan kurmalı!

İtiraf edin, bir haftadır aklınızdan şu cümle geçmiyor mu?

"Dünyayı yıkıp baştan kurmalı..." Tamam!

Lakin nasıl?

İşin bu yanını unuttuk, unutturdular bize...

Yeni bir dünya nasıl kurulur?

Öyle bir harala gürele içindeyiz ki, bu tür düşünceler ve ideallerden uzaklaşalı çok oldu...

Peki mecalimiz var mı?

Gündelik hayat yenilgilerimiz mecal mi bıraktı?

***

SADE İNSAN ille deise karşısına esası unutturupçıkartılıyor.Usul tartışmalarından devasa cemaatler türedi...Hiç! Öylesine sordum işte!

***

Geçen geceşok geçirdiler..."Bu yüzyılın en etkili gurusu" ve "bütünsel tıp dâhisi" denilenYazışmalarda Chopra'nın buraya almaktan hicap duyacağım alçakça ve yavşakça ifadeleri var...Düşünün, Chopraarasında sayılıyor.Bir Amerikalı gece X'e şöyle bir mesaj atmıştı: "20'den fazla kitabı varmış kitaplığımda, hepsini topladım çöpe attım, ama zihnime kazınmış etkisini nasıl söküp atacağımı bilemiyorum."Kim bilir daha ne şoklar yaşanacak?

***

Anlaşılıyor ki...hem modern tıbbın tepelerini kontrol etmiş hem de alternatif tıp çevrelerinin içine sızmış...Aşılar ve gurular...İlaçlar ve meditasyon teknikleri...Hepsinde bu şebekenin bir parmağı var.Ne yapmalı?

***

diyorsunuz belki şu an?Bunlar başka hayat mı ki?Ama haydi söyleyeyim...Site hayatını benimseyen arkadaşlarım artıkdiye yakınıyorlar.Niye?Çünküaldı başını gidiyor.Yönetim kurullarının aldığı kararlara bakılırsa...Kendi evlerinde oturanlar bu yıl aidat diye bir tür kira ödeyecekler sanırım...

***

Bazen toplu bir sohbet ortamında birden durup içimden soruyorum:Birbirimizi anlamak için mi? Yahu