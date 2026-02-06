Önce ezberlerinizi bırakın!

Bugünlerde sosyal medyada Putin'in geçmişte ettiği bazı sözler izlenme rekoru kırıyor...

Diyor ki Rus lider:

"Batılı elitler pedofiliyi 'yeni normal' olarak kabul etmemizi istediler. Rahipler bile eşcinsel evliliklere zorlandı. Kimse böyle yaşamak istemiyor... Ancak şunu iyi bilmeliler: Vampirlerin balosu sona eriyor..."

Bunları söylediği tarih Mart 2024...

***

İki yıl öncesini karıştırdım vediye baktım...Tam tahmin ettiğim gibiydi...Rusya liderinin "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasını anlamsız buluyorum" demesi öne çıkarılmıştı...Tabii ki Rusya'nın nükleer gücü hakkındaki iddialı sözleri de uzun uzadıya yorumlanmıştı.Lakinmeselesine neredeyse hiç yer verilmemişti...Nasıl manidar!

***

Birkaç gündür şu da dikkatimi çekiyor...Bizimtayfamız var ya...Epstein belgelerinin korkunçluğu karşısında önce bir paniğe kapılıp sendelediler...Bazıları "Dünyayı sığ ve dangalaklar yönetiyor" diye topu taca atmaya kalkıştı., diyecektik ki...Şimdi de unuttukları sol teorileri hatırlamaya çalışıpkapatıptüründen gülünç laflar ediyorlar.Bu kafayla burjuvazinin ağır ağır tarihin dışına doğru itildiğini anlamaları da imkânsız...Yeter ki, Batı aşklarına halel gelmesin!..

***

da yeniden açılıyor, açılmak zorunda...Batı'ya kaçırılan ve akıbetleri bilinmeyen, İncirlik üssünden kaçırılan çocuklar vekonusu mesela...Bu gerçeklerle yüzleşmek zorundayız.

***

Ve şunu hepimiz kafamıza çakmalıyız...

Geldiğimiz noktada ne sağ ne de sol ezberler olup biteni anlamaya yetebilir...

Dünyanın düzenine baştan bakacağız...

***



NOT DEFTERİ

Sizi uyarıyorum, etrafınıza bakın. Bilim verdiği sözleri yerine getirmedi. Verimlilik ve kolaylık vaatleri, kirlilik ve kaostan başka bir şey getirmedi. Bizler yok olma yolunda ilerleyen ümitsiz türleriz. (DAN BROWN / Melekler ve Şeytanlar)