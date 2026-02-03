Şeytan’ın içine girdiği Baal!

Bak sen şu işe!

Epstein denen sapkın organizatörün banka hesaplarından birinin adının "Baal" olduğu ortaya çıktı.

Nasıl mı?

Bir FBI raporundaki kayda göre, bu pislik J.P. Morgan'daki birinden "Baal" kod adıyla açılmış hesaba para yatırmasını istiyor.

Antik çağın Sami dillerindeanlamına gelen bir kelime...Daha sonraanlamları kazanmış; daha sonraolmuş...Tevrat'ın bazı bölümlerine bakılırsa,bu şey...Daha güneydeki Arap diyarındaanlamı kazanmış...Daha yakın çağlardaki bazı metinlerde iseolarak tarif ediliyor.

bu kod adını acaba "bereket" anlamına mı kullanmış yoksa "İlah Baal"e mi gönderme yapmış?İkisi de olabilir...Lakin bu detaydan bile bir kez daha anlıyoruz ki...Anglo-Amerikan dünyayı yöneten bu çekirdek tayfa

Antik zamanlar hakkında şu da biliniyor...Kenan diyarında bir süre sonradiyebileceğimiz bir inanç bayağı güçleniyor;Uzmanlardöneminde dahi Yahudi diyarındaki halkın Baal'e bağlı olduğunu düşünüyor.Kuran'dan şu ayet ise çok açık:

Epstein dosyasının soruşturulması genişletilerek sürdürülmeli ve elitler hakkında dedikodu olmaktan hızla çıkartılıp arka planına bakılmalı...

Biz dâhil bütün "çevre" ülkelerde milyonlarca insanın öğrendikleri karşısında kanı dondu, ancak ne yazık ki Batı ülkelerinde durum böyle değil...

Şu sıralarda Londra'da olan medyacı ve kültür adamı İsmail Halis geçen gün şöyle anlatıyordu: "İngiliz halkı için Prens Andrew bağlantısı hariç, Epstein davasının hiçbir anlamı yok."

