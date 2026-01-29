Başka yerlere giderek kendinden gidemezsin
Lise çağlarından beri tanıyorum onu...
Köyünü terk edişini...
Büyük şehirde yüksek okula gitme arzusuyla yanıp tutuştuğu günleri bilmiyorum...
Çok gençti.
Birçok akranı gibi o da çocukluk hatıralarını geride bırakıp yeni bir hayata geçmek istiyordu.
Büyük şehirde derin uçurumların kıyısından döndü...
Okul işi yattı, ilerde çalışma hayalleri kurduğu şirkette "kölelik" yaparak ayakta kaldı...
Sonra bir başka şehir daha...
Ve berbat özel hayat hataları...
***Hâlâ genç...
Şimdiki hayatını da tabiri caizse "kaçarak" düzelteceğini sanıyor.
Gözü Avrupa'da; nedenini anlatamıyor; tam bilmiyor çünkü...
Sosyal medyasında atasözlerimizden ve bize özgü resimlerden geçilmiyor...
Ama her gününü yurtdışına gitmenin planlarını yaparak geçiriyor.
Cep telefonundan "hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı nedeniyle ülkelerini terk eden İngilizleri" konu eden haberi gösterip soruyor: "Doğru mu bu ya?"
Gözlerine bakıyorum, ne desem ciddiye almayacak.
Zaten habere de inanmıyor...
***
Ama bal gibi biliyoruz...
Böyle binlerce genç var.
Çoğu da bu sıkıntılı inancını etrafa çaktırmadan içinde tutuyor.
Onca milli eğitim patırtımız, attığımız onca yaldızlı nutuk bu derin kültürel yenilgimizi örtemiyor...
***Yer değiştirmenin yalnızlık duygumuzu kesinkes tedavi edemeyeceğini öğrenmek kolay değil...
Tamam! Bazen sosyal arazlarımıza ve iş güç dertlerimize karşı yer değiştirmek iyi gelir...
Ülke değiştirmek mi?
O başlı başına bir hengâme...
Bir yanınız hep eksik kalır, insan "yerli yurtlu" bir varlıktır çünkü ve etrafı kandırarak kendinizi kandıramazsınız...
***
Bu satırları yazarken gözüme bizim az çok yüksek eğitimli fakat vize alamayan gençlerimizi Bosna üzerinden Avrupa'ya kaçıran çetelerin yaptıkları işkencelere dair haberler gözüme ilişiyor...
Merak ediyorum...
Gençlerin yalan yanlış Batı hayallerine gülüp geçmek veya üzülmek yerine üzerinde ciddiyetle durma zamanı gelmedi mi?
***
NOT DEFTERİ
Özgür olmaktan gururluyum. Ama farklı olmak başkadır, derin bir seviyede tahammül edilemez bir durumdur. Kopukluk, yalnızlık ve savunmasızlığa sebep olur. (Yİ FU TUAN / Bir Kurucu Unsur Olarak Kaçış)