Başka yerlere giderek kendinden gidemezsin

Lise çağlarından beri tanıyorum onu...

Köyünü terk edişini...

Büyük şehirde yüksek okula gitme arzusuyla yanıp tutuştuğu günleri bilmiyorum...

Çok gençti.

Birçok akranı gibi o da çocukluk hatıralarını geride bırakıp yeni bir hayata geçmek istiyordu.

Büyük şehirde derin uçurumların kıyısından döndü...

Okul işi yattı, ilerde çalışma hayalleri kurduğu şirkette "kölelik" yaparak ayakta kaldı...

Sonra bir başka şehir daha...

Ve berbat özel hayat hataları...

***

Hâlâ genç...Şimdiki hayatını da tabiri caizsedüzelteceğini sanıyor.Sosyal medyasında atasözlerimizden ve bize özgü resimlerden geçilmiyor...Ama her gününüplanlarını yaparak geçiriyor.Cep telefonundankonueden haberi gösterip soruyor:Gözlerine bakıyorum, ne desem ciddiyealmayacak.Zaten habere de inanmıyor...

***

Orta Anadolu'nun bir köyünde büyüyen çocuklarınilk başta garip geliyor insana...Ama bal gibi biliyoruz...Böyle binlerce genç var.Çoğu da bu sıkıntılı inancını etrafa çaktırmadan içinde tutuyor.Onca, attığımız onca yaldızlı nutuk buörtemiyor...

***

yalnızlık duygumuzu kesinkes tedavi edemeyeceğini öğrenmek kolay değil...Tamam! Bazen sosyal arazlarımıza ve iş güç dertlerimize karşı yer değiştirmek iyi gelir...O başlı başına bir hengâme...Bir yanınız hep eksik kalır,çünkü veetrafı kandırarak kendinizi kandıramazsınız...

***

Bu satırları yazarken gözüme bizim az çok yüksek eğitimli fakat vize alamayan gençlerimizi Bosna üzerinden Avrupa'ya kaçıran çetelerin yaptıkları işkencelere dair haberler gözüme ilişiyor...

Merak ediyorum...

Gençlerin yalan yanlış Batı hayallerine gülüp geçmek veya üzülmek yerine üzerinde ciddiyetle durma zamanı gelmedi mi?

***

NOT DEFTERİ



Özgür olmaktan gururluyum. Ama farklı olmak başkadır, derin bir seviyede tahammül edilemez bir durumdur. Kopukluk, yalnızlık ve savunmasızlığa sebep olur. (Yİ FU TUAN / Bir Kurucu Unsur Olarak Kaçış)