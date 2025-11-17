17 Kasım 2025, Pazartesi
HAŞMET BABAOĞLU
Gazze’de ne olacak?

17.11.2025, Pazartesi
Unuttuk mu Gazze'yi?
Tam değil belki...
Ama şu gündem dediğimiz "Allah'ın cezası" şey var ya...
İşte orada ikinci, hatta üçüncü plana düştü, yalan mı?

***

Tamam!
Kahraman Gazze halkına nefes aldırdı ateşkes...
Umut verdi...
Fakat dünya kamuoyunun çoğunluğu açısından bakarsak, ateşkes sanki "tamam artık, sen de sesini kes" anlamına geldi.
Bu durgunluktan tez zamanda çıkmalıyız.

***

Ne oluyor peki?
Dilim varmıyor ama söyleyeyim...
İsrail, onu ateşkese sürükleyen tarafların "yorulmasını" bekliyor.

***

Trump'a inananlara kalsa bir haftada işler yoluna koyulacaktı...
İbrahim Anlaşmalarıyla İsrail'le sarmaş dolaş olan Araplara kalsa, sükunet derhal sağlanacak, "barış gücü" görev yapmaya başlayacaktı...
Peki nasıl?
İsrail'in saldırganlığı olduğu gibi kalsın ama Hamas hemen teslim olsun, şartıyla...
Var mı öyle yağma!
Bir tek Türkiye dik duruyor.
Ve bütün kavga da (görünürde) bu çerçevede sürüyor...
İsrail, Gazze'de Türk birliği ve etkisi istemiyor.

***

Şu an yaşanan ne?
İsrail asıl planları için yeniden harekete geçmek üzere güç toplama aralığı olarak mı görüyor ateşkesi?
Cevap açık: Evet!

***

Trump'ın planında Gazze'nin yönetimini geçici olarak üstlenecek bir "barış kurulu" var...
Trump'ın, yani Netanyahu'nun can ciğer kuzu sarması dostunun planında..
Düşünün, böyle bir "barış kurulu" kısa zamanda nasıl bir şeye dönüşür?

***

İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz?
Bu planda Gazze yönetiminin Filistin yönetimine geçişine dair hiçbir açıklık yok.
Hani bıraksak...
Türkiye ve birkaç ülke daha razı olsa, Gazze'yi uzun yıllar boyu Blair yönetecek bu plana göre...
Olacak şey mi?
Tam bu sırada Rusya kendi BM'ye kendi planını sundu ve içinde Filistin yönetiminin olmadığı bir barış sürecini kabul edemeyiz dedi.
İyi yaptı!

***

Şimdi kendi kendimize soralım...
Gazze ne olacak?
Gazze ve biz...
Halimiz nedir?

***

NOT DEFTERİ

Bu dünyada ya aklın ermemeli, yahut ki erince gücün yetmeli! Biz kıyamet gününe kaldık, dürtersin gitmez çekersin gelmez. Hele bakalım! (KEMAL TAHİR / Rahmet Yolları Kesti)

