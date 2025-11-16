"Susmaya devam etti. Uzun bir sükût. Dakikalar geçiyor. Her an birbirimizden biraz daha."o tedirgin sessizliği böyle çarpıcı biçimde tasvir eder Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda..."Ne onda bu büyük mesafeyi atlatmak ve ötekinin yanına varmak isteği, ne bende kuvveti vardı.

***

Oysadiyebileceğimizbir şey de var, değil mi?Susar ve birlikte etrafı dinleriz mesela...Birlikte seyrederiz denizi, ormanı, dağları...Ne gerekir bunun için?Güven mi?Evet!Sükûttan korkmak henüz ve belki hep yeterince yakın olmamaktıröyle anlardaistediğimiz hâller öne çıkıverir...

***

Max Picardçok derindenkavramıştır,nda şöyle anlatır:"Akşam vakti, köyde evlerinin önünde oturan bir adam ve bir kadın. İkisi de epeydir susmaktadırlar. O sırada içlerinden birinin ağzından bir kelime sessizliğe dökülür. Ama bu, sessizliğin kesintiye uğraması değildir.Bu nasıl şahane ve kendisi debir tespittir, değil mi?

***

Neyse...Ben tedirgin iki kişilik sessizliklerden yinekonusuna döneyim...Geçen pazar günü şu içinde olduğumuz hiperaktif gürültü çağındain hâlâ var olduğunu anlatmaya çalışmıştım ya...Yazımı okuyan kimi tanıdıklarım dümdüz ve dürüstçe "Var mı öyle şey hakikaten?" diye sordular.Bir tek dalgaların şıpırtısınınolduğuna inanmış görünüyorlardı.

***

Ellerimiz de dolu...vetam o anda dalgaların çakıl taşlarınausulca çarpışlarını dinlemediğimiz için...O anda orada durmadığımız için...bir şey olmaktan çıkıyorve görüntüye hapsedilmişhâlini alıyor.Gel de yazıklanma!