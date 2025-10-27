Gerçekler hep son anda kafamıza dank ediyor...O zamana kadar aklımız, bilgimiz, görgümüz hep kaçak...

***

Kasım ayı başındakarşısındaki halimiz de böyle...Siyasetçisi, medyacısı, şusu busu nihayet duruma uyandı ama niye geç uyandığını hiç sorgulamıyor?Üstelik halaarama peşindeler ve şöyle laflar ediyorlar: "Azerbaycan'ınSiyonizmin yumuşak güç alanına kapıaralayacak bir etkinliğe ev sahipliğiyapması doğru olmaz."Nerede yaşıyorsunuz arkadaşım?

***

eskidir ve maalesefher geçen gün biraz daha güçleniyor.Ağzınız şaşkınlıktan bir karış açık mı kaldı? Eh normal!Çünkü konuşulması gereken pek çok şeyi konuşmuyoruz...

***

Yahudilik açısından ne Azerbaycan'ı, ne de Ukrayna'yı bugüne kadar doğru düzgün ele aldık, bildik, öğrendik...Oysahep sabırla taş taş üstüne koyarak ilerliyor.600'lü yıllardaı ve budevlet yıkıldıktan sonra geriye kalanlarınbugünün Aşkenaz Yahudilerininköklerini oluşturduğunu bilip üzerinekonuşan kaç kişi var?

***

Kendisinden daha farklı "" hedeflerine sahip dini grupları da her şeye rağmen el altında tutmayı bırakmadı...bu bakımdan İsrail için kilit önemde iki ülke...

***

Ha, şu da var tabii!

ABD'de bazı düşünce ve politika kuruluşları ısrarla Azerbaycan'ın da İbrahim Anlaşmaları çerçevesine katılması gerektiğini söylüyorlar.

Yakın gelecek çok ilginç gelişmelere gebe...

***

NOT DEFTERİ



Nefis dediğin itten arsız... Başıboş bıraktın mı, kuduz manda gibi boşanır da seni peşi sıra sürür götürür. Sürüdüğünü nerden anlayacaksın? Ağız sulanmasından... (KEMAL TAHİR / Köyün Kamburu)