***

Fal tutar gibi tuttum kitabı...Geçen hafta size sözünü ettiğimkitabını...Sağ baş parmağımı bastırdım, açtım rastgele...Bu mısralarla başlayan Yol Düşüncesi şiiri çıktı karşıma.Olmaz böyle şey, diye mırıldandım içimden...Çok manidar, çok!

***

Hayalini kurduğu seyahatleri, gördüğü onca uzak memleketi anlatıyor güzel diliyle şair...1939'daki gemiyle çıkılmış uzun Akdeniz seyahatinden sonra kaleme almış.Yahya Kemal'i öyle derinden anlıyorum ki...Peki ne kalmış geriye?Teselli nedir?Ürpertici bir netlikte söylüyor onu da:

***

Lakin bu bakışı, bu tecrübeyi sadece "şiirsellik" içine hapsetmek yanıltıcı olabilir.Yahya Kemal uyarır bir yazısında:Şu "ahenk" konusunu hiç düşündükmü? Düşünüyor muyuz?Yoksa boş verdik, gitti mi?

***

Doğduğu Üsküp'ten uzak yaşamak zorunda kalmış biridir Yahya Kemal...O yüzden her "vatan" deyişinde içinde coşku kadar hüzün de yükselir.İktisadi krizlerden, sosyal kayıtsızlıklardan, cengaverliğimizi kaybetme ihtimalinden korkar...Hissiz toplum hâline, kendi derdinden ötesine aldırmayan insanlara çok kızar...Şu satırları bu endişenin açık ifadesidir:

***

Ömürde olduğu gibi takvimde deAz önce Boğaz'ın kıyısından geçtim...Bazen, öyle böyle değil, çok kızıyorum bu şehre...Ama içimden Yahya Kemal gibi söylendim bu sefer: