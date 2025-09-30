Benim ufak balım dün sabah kapıdan çıkarken mırıldanmış:Annesi, "Bacaksıza bak, bu benzetmeyinasıl uydurdu" falan diye düşünedursun...Taşınamayacak kadar ağır fakat bir yığın aksesuvar takarak neşeli hâle soktuğu çantasını da alıp uzaklaşmış...

***

Bir arkadaşımın ortaokuldaki oğlu her seferinde,diyerek okuldan eve geliyor...Babası önceleri,gibi açıklamalarla idare etmeyeçalıştı.Sonra baktı ki,Malum, herkes dünyanın ne kadar çok değiştiği konusunda atıp tutuyor.Ama çocuklar açısından olaya bakan var mı?Yok!Bugün 10-12 yaşları arasındaki bir çocuk kendi kendine kalıp, okulda 10 saat boyunca öğrendiklerindenöğrenip zihninde yoğuruyor.

***

Milli Eğitim düzenimizkonusunu önemsiyor mu? Hiç sanmıyorum.Müfredatta ufak tefek değişiklikler yaparak ama okul düzenini aynı tutarakidare ediyoruz.Ama çocuklar her şeyin farkındalar, haberiniz olsun!İlkokul 3. sınıftaki uslu ama zeki bir çocuk için okul "hapishane" olmuşsa, gerisini siz düşünün...

***

***

Devlet okullarında oğlan çocukları sınıfı altüst ediyorlar, yapacak şey yok!Ama bir özel okulda ilkokul birinci sınıf çocuğu sınıfta kâğıttan uçak yaptı diye babası derhal okula çağrılıyor...

***

Bu konu burada bitmez.

Ama çocukların ruhlarını erkenden bitik hâle getirdiğimiz bir gerçek.

***



MODERN SANATMIŞ, GEÇİNİZ!

Dün Melih de yazdı...

Bizim plastik sanatlar dünyamızın dünyayla ilgisi yok.

Alın Contemporary İstanbul etkinliğini...

Hava bin beş yüz ama ne dünya hâlleri var içeride ne de tek bir kelime Gazze'den veya Filistin'den söz edilmiş...

Neyse ki geçenlerde genç bir sanatçı grubu "gerilla hareketi"yle içeriye arka kapıdan bir "sığınmacı botu" soktu ve İsrail devletinin 77 yıl önceki kuruluşunu protesto etti ve sonra çekildi.

Kendilerini kutluyorum.