Çok merak ediyorum...İşinde gücünde, sade insanlar, etraflarını saran mafyöz tiplerin tehditkâr havalarına ne zaman isyan edecekler?Gerçekten merak ediyorum...

***

TV dizilerinin zihinleri etkilemediğini iddia edenler yanılıyor.Altına siyah bir Range veya Audi çeken anında işadamı olmaktan çıkıp Süleyman Çakır oluyor yahu!Pantolonunu toplayamayan tiplerin etrafını tehdit eden kabadayı havalarına girmesi;sıktı!

***

böyle bir şey işte!Bilenler, özellikle de uzmanlar iyi bilir:Kendini koruma güdüsüyle etrafını tehdit etme davranışı arasında doğrudan bağ vardır.Oysa daha birkaç yıl öncesine kadar toplum içindehızla gelişiyordu; sonrasının neden böyle geldiğini külahı önümüze koyup düşünmek zorundayız...

***

Şu gerçekle de yüzleşmeliyiz.Aile yapımız,bozuldu.Bakın, doğal afetlerin, hatta savaşların travmaları bile kısa sürede atlatılabiliyor ama aile içinde yaşananları atlatmak çok zor...

***

Anlayacağınız...Bir tür sosyal salgınla karşı karşıyayız.Bir hastalık bu ve yayıldıkça yayılıyor.Sonuç?..Siyaset sınıfı bu gelişmelerin farkında mı? Umarım...

***

Peki acilen ne yapacağız?

Adalete güven topluma yerleşmeden mafyalaşma salgını def edilemez. Bu bir...

Emniyet güçleri bu konuya ağırlık verecek ve çete bozuntularına göz açtırmayacak. Bu iki...

***



NOT DEFTERİ

İnsanın kendini sakınması lazım, kendine özen göstermesi, tehlikelerden kaçınması ve dostlarını acı ve kedere sürüklememesi lazım... (DOSTOYEVSKİ / İnsancıklar)