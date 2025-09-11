Öfkeli sözlerimiz ve sembolik eylemlerimizle nereye kadar gidebiliriz?Hislerimiz bizi ne zamana kadar dik tutabilir?

***

İsrail üzerine...Gazze üzerine yazmak, konuşmak gitgide güçleşiyor...Her geçen gün Gazze'de çocuklar daha hızlı, daha fazla, daha acımasızca katlediliyor...Gazze Şeridi'nin yüzde 70'i toz toprak oldu.

***

Neyi?Dünyanın düzeninin kitleler ve duyguları tarafından değil...Devletlerin ayakta kalma dürtüleri ve çıkar ilişkilerince yönlendirildiğini biliyor.

***

Hâlâ anlamadınız mı?Sistemi sarsmayı gaye edilmiş ülkeler ise ciddi ekonomik sıkıntılara sokuluyor, hatta açık düşmanlıkla tehdit ediliyorlar.Sürekli sormamız gerek:Nasıl bir dünyadaegemenlik, adalet, diplomasi konularındaatıp tutuyoruz?

***

Sonra İsrail uçakları hiçbir şey olmamış gibi üslerine geri döndüler...Önce bu tabloya uzun uzun bakalım...Gazzelilerin yakın geleceğine bir faydamız olamıyor ama bu tabloyu dürüstçe tartışmaya başlarsak, bizim geleceğimize faydası olabilir...

***

Bir ABD uçak gemisini mi kullandılar?Yakıt ikmali hangi ülkelerin tanker uçaklarınca yapıldı?Uçaklar hangi ülkelerin hava sahasını kullandı?

***

Şimdi bu satırları yazarken TV açık...

İyi niyetli bir sunucu, "İsrail ile ittifak içindeki ABD" diyor.

Gerçekten böyle mi?

Yoksa gerçek bundan daha ötesi mi?

ABD'ye yıllardır bu köşede "Büyük İsrail" deyişim boşuna mı?

***



NOT DEFTERİ

Belki siz cömertsinizdir ve herkesin bir ruhu olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ben o kadar da emin değilim (DOUGLAS COUPLAND / Hey, Nostradamus)