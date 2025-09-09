Velilere mesajlar geldi önce..."Güzel bir yaz tatilinin sonuna geldik, şimdi güzel bir eğitim dönemi başlayacak..." İnşallah!Geniş kesimler için yaz güzel miydi?Tartışılır ama havanın sıcaklığı hep içimizi de ısıtmıştır.Orası karışık işte!

***

Ne yalan söyleyeyim...Bitti o çağlar ve kimse bu gerçekle yüzleşmek istemiyor.Biliyor çocuklar ve bundan mutsuz oluyorlar.Özel okulların özel atraksiyonları konu dışı; onu ayrıca konuşuruz.

***

Okullardan velilere gelen mesajların arkası da vardı elbette...Okulların masraflarına destek çıkmak gerek, ama kimsede bağış yapacak hâl kalmadı...Annelerin cep telefonlarına düşen üç aşağı beş yukarı şöyle cümleler: "Sınıf temizliği için birlik olma vakti..."

***

kısa süre içinde yıllardır ihtiyacı hissedilen iyileştirmeler yaptı, dokunulmayan noktalara neşter vurdu...Ayrıca Tekin'in "artık zorunlu eğitim yılının yeniden düzenlenmesi ve farklı eğitim sürelerinin tesis edilmesinin tartışılması" teklifini de çok yerinde buluyorum.Ne o?Sıkı durun!Ballarımla geçirdiğim vakitlerden net biçimde biliyorum...

***

Mesela "hayat bilgisi" ve "sosyal bilgiler" bambaşka bir anlam kazandı çocuklar için...

Günde sadece bir saat dijital ortama bakması izin verilen bir çocuk, saatlerce dijital ortamda kalan ebeveynlerinden çok daha hızlı biçimde dünyada neler olup bittiğini öğreniyor.

Sonrası mı?

Çocuk için sonrası açık...

Hâlâ hot zotla idare eden öğretmenini içten içe hafife almak...

***



NOT DEFTERİ

Ben doğuştan dilbilimciyim. Sessizliği bile duyar ve anlarım. Son derece ürkütücüdür ve anlaşılması en kolay dildir. (EMILE AJAR / Yalan-Roman)