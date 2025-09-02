Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve hemen ardından olup bitenlere dair ne okusam içimden şöyle söyleniyorum...Sadece birini hatırlatayım...Aralık 1989 Malta Zirvesi'nde...George H. W. Bush "demişti...Sonrasını biliyoruz ve şimdi o açıklamaları okuyunca buruk biçimde gülüyoruz.

***

Yaşı müsait olanlar hatırlar...İş sembolik bir eylem olmaktan çok ötedeydi.Doğu Berlin iktidarı vatandaşlarının isterlerse serbestçe Batı'ya geçebileceğini açıklamıştı.Dünya kökten değişiyordu ve ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Gorbaçev'e güvence veriyordu: "He, he!Ne demezsiniz!Batı, yeni müttefikleriyle Moskova önlerine doğru yürüdükçe yürüdü; bir yandan da Moskova'yı içeriden değiştirmeye çalıştı...

***

Şimdi ne o dönemlerin Doğu Avrupası var ortada, ne de Rusya'sı...Amadünyaya yayılmış halde benziyor sanki...Putin direniyor...Kendisine "yakınlık" gösteriyor havaları atan Trump'a karşı da mesafeli...Çünkü

***

Aslında bugünlerde Şangay zirvesinde gördüğünüz bazı fotoğrafları "Putin'in direnişi" çerçevesinde okumak gerek.

Rusya önce "anavatan savunması" çizgisini seçti; Ukrayna, Suriye, hatta İran cephelerinden Moskova'ya geri çekildi.

Şimdi yeniden uluslararası politika arenasına geri dönmeye çalışıyor.

Becerebilir mi?

Yoksa Rusya'nın çözülüşü eninde sonunda gerçekleşecek mi?

Yaşayıp göreceğiz...

Ama bütün dünyayı sarsıcı günlerin beklediği açık.

***



NOT DEFTERİ

Başka birine yapabileceğiniz en acımasız şeylerden biri, onları gerçekte olduğundan daha fazla önemsiyormuşsunuz gibi davranmaktır... (DOUGLAS COUPLAND / Hey Nostradamus)