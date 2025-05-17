Anlamıyorum...İnançlı insanlarınsözüne ayılıp bayılmalarını anlamıyorum.Uzatıp karıştıracak bir şey yok oysa...

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Trump bütün dünyanın suratına acı gerçeği tokat gibi çarptı...Nedir o?Arapları gördünüz işte!Trump'ı ve yanında getirdiği işadamlarını paraya boğdular, ticari anlaşmalar yaptılar, hepsi tamam!Ama asıl ne yaptılar?

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Görülüyor ki...Çin'in de bu hegemonik alanda "güçlü oyuncu" olmaktan başka derdi yok şimdilik.Direndiğini de apaçık biçimde gösterdi...

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Global sağlık sorunları ve medyatik sağırlık üzerine vurgu yapan yazılarımdan sonra bir dolu mail ve sosyal medya mesajı alıyorum...Herkes somut olgulardan; akrabalarından ve yaşadıklarından söz ediyor, öyle genel kanaatlerden değil...Bunları konuşuyor muyuz peki?

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askeri teknolojiden bir anda Avrupa Birliği sorunlarına; enflasyondan uluslararası ilişkilere müthiş bir kıvraklıkla geçiveriyorlar...Kaçındıkları tek bir alan var...Hayat!O alanda iki çift laf bile etmezler...Mesela çocuklarının eğitiminden konuşsalar, çarşı pazardan, sağlık kurumlarıyla ilgili tecrübelerinden konuşsalar...İyi olur, diyeceğim de...Berraklığa hiç alışık değiller ki!

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Yanımdaki masada 40'larında bir adam ve 30'larında bir kadın var...Şimdi olmasa bile birkaç güne yollarını ayıracak gibiler, hâllerinden belli...Adam, biraz utangaç biçimde ve çok alçak seslediyor.Kadın sesini çıkarmıyor.Belki şöyle düşünüyor:

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Bir zamanlar dikkatle okuduğumuz düşünürlerden olan Isaiah Berlin'e bir arkadaşı şöyle demiş: