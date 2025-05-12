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HAŞMET BABAOĞLU
Dünya dönüyor

Dünya dönüyor

12.05.2025, Pazartesi
Bak şimdi!
Hatırlayın, şu iki ay boyunca bir takım çevreler neler iddia ettiler...
Yok efendim, Putin Ankara'yı silmişmiş, Ukrayna için bize hiçbir güveni kalmamışmış...
Eh, bir burukluk olmuştur belki ama sonuna bakalım...
Rusya Devlet Başkanı Cumartesi geç bir vakitte ilan etti: "3. Kez ateşkesi ilan ediyorum, Erdoğan'la görüşeceğim ve barış görüşmeleri için İstanbul'da buluşmayı teklif edeceğim." Dikkatle bakın!
Burada ne var?
Trump'ın çok bilinçli biçimde devre dışı bırakılışı...
Ve Türkiye'nin tekrar merkeze çekilişi...

***

Şimdi Ukrayna krizi başta, dünyanın en sıcak haline baştan ve hızlı bir bakış atalım...
Bir...
Avrupa, Ukrayna'da barış istiyor mu?
Hayır, istemiyor.
Hatta sıcak savaş için Ukrayna'ya askeri yardımlarını arttırdı.
O halde barış isteyen ve barışı inşa eden her devlet önümüzdeki dönem Avrupa'yla papaz olacak...
Avrupa bu duruşunu sürdürür mü? İster ama zor.

***

İki...
Trump çok pragmatik biri.
Ukrayna parlamentosu ABD ile kritik mineraller ve doğal kaynaklar anlaşmasını onayladı.
Şimdi söyleyin bana...
Washington, artık Putin şöyle yaptı, böyle yaptı ile oyalanır mı?
Bunları niye yazıyorum?
Sizlere "uluslararası ilişkiler" diye anlatılan uyduruk paradigmanın asıl zemini fark edin diye...

***

Üç...
Global finansal ve ekonomik krizin yumuşatılması için yüzer gezer bir "dünya savaşı atmosferi" planlanıyorsa...
Sıra Ukrayna'daki ateşi hafifçe söndürüp başka kritik alanlarda yeni çatışmalar çıkarmakta...
Sırada Pakistan ile Hindistan arasında uzun sürecek bir çatışmada mı?
Niye olmasın?
Üstelik asıl hedef olan Çin'i de ateşe yakın tutmak olur bu...
Ama ürküntü de var.
Çünkü çatışan iki taraf da nükleer güç...
Yanlış yapabilme ihtimalleri yüksekse, ateş söndürülür.

***

Dört...
Trump, İsrail'le bağlarını koparıyor mu?
Bazı yorumcular bu noktada pek umutlu...
Netanyahu'yla koparır ama İsrail'le asla...
ABD, Büyük İsrail'dir.
Ne istiyor Gazze'de yeni ABD?
"Orası İsrail'in değil benim olsun" dediğini duyar gibiyiz, değil mi?

***


NOT DEFTERİ
Gerçekten sakin ve yalnız ol! Dünya özgürce sunacaktır kendini sana. Maskesinden sıyrılmak için başka seçeneği yok. O zaman ayaklarının dibine yuvarlanacaktır. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)

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