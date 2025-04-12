Sınıflar düzeni...Sınıfsal imtiyaz...Bunları sadece iktisadi ve sosyal bir tasnif mi sanıyorsunuz?Şimdi şu haberi okuyun...bilirkişi raporundaki şok gerçek ortaya çıktı: Otel yönetimi yangın çıkınca kapılara doğrugenel alarm vermemiş vetahliyelerini sağlamış." Yok, yok bu anlatım insanı yaralıyor.Doğrudan bilirkişi raporundaki ifadeyi kullanalım şimdilik: "kullanmışlar."

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Sabah bir ekonomi kanalını açtım.Unutmamalı; bu kanalların çoğu ekonomi falan değil, dümdüz finans/ borsa kanalları...Uzman(!) konuklar sırayla bağlanıyor.Baktım, hepsinde aynı cümle:İşleyen sistemmiş, güldüm...

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Ama pabuç gibi laflar ediyorlar bazen...Geçen gün biri TV'de, "Çin'de kâr eden bir şey görmüyorum; bu ülke dünya ekonomisinin başına bela" dedi mesela...Belli ki kamu yatırımı nedir, devlet kapitalizmi nedir;, türünden sorular hiç umurunda olmamış bu adamların...

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Bir arkadaşım mı dedi, bir yerde mi okudum, aklımda kalmadı.Lakin laf sarsıcı:

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Geçen gün bunu iki satır yazdım diye çevremdeki herkes açıldı; bir kafede otururken yanıma gelip anlatanlar oldu...Ailesinde ya da yakın çevresinde otizmli bir çocuk ya da ergen bulunmayan kalmamış, bunu anladım.Sanki hiç böyle bir sorun yokmuş gibi yapmak nedir?Konu açıldığında iki, üç resmi bilgiyle geçiştirerek nereye kadar gidebiliriz?Bu meseleyi sık sık dile getireceğim haberiniz olsun.

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Filistin'in büyük şairi'in dizelerine bakıyorum araara...Bir kitabının adını çok severim:Oradader...