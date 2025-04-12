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HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: ‘Sabah olmadı bir türlü’

Haftanın notları: ‘Sabah olmadı bir türlü’

12.04.2025, Cumartesi
Sınıflar düzeni...
Sınıfsal imtiyaz...
Bunları sadece iktisadi ve sosyal bir tasnif mi sanıyorsunuz?
Şimdi şu haberi okuyun...
"Grand Kartal Otel bilirkişi raporundaki şok gerçek ortaya çıktı: Otel yönetimi yangın çıkınca kapılara doğru izdiham oluşmaması için genel alarm vermemiş ve belli misafirlere haber vererek tahliyelerini sağlamış." Yok, yok bu anlatım insanı yaralıyor.
Doğrudan bilirkişi raporundaki ifadeyi kullanalım şimdilik: "Bireysel tercihlerini kullanmışlar."

***

Sabah bir ekonomi kanalını açtım.
Unutmamalı; bu kanalların çoğu ekonomi falan değil, dümdüz finans/ borsa kanalları...
Uzman(!) konuklar sırayla bağlanıyor.
Baktım, hepsinde aynı cümle:
"Trump işleyen sisteme çomak soktu." İşleyen sistemmiş, güldüm...
2008'den beri düzgün işleyen bir şey yok yahu!

***

Para uzmanlarının makro ekonomiden haberi yok!
Ama pabuç gibi laflar ediyorlar bazen...
Geçen gün biri TV'de, "Çin'de kâr eden bir şey görmüyorum; bu ülke dünya ekonomisinin başına bela" dedi mesela...
Belli ki kamu yatırımı nedir, devlet kapitalizmi nedir; bir yandan bir buçuk milyar insanı doyurup tatmin etmeye çalışırken, bir yandan da global kapitalist piyasada güç kazanmaya çalışmak nedir, türünden sorular hiç umurunda olmamış bu adamların...

***

Bir arkadaşım mı dedi, bir yerde mi okudum, aklımda kalmadı.
Lakin laf sarsıcı: "Yeterince gelişmiş bir dijital teknoloji büyü gibidir."

***

Otizmi konuşmak zorundayız...
Son yıllarda niye hızla arttığını, nasıl arttığını konuşmak zorundayız...
Geçen gün bunu iki satır yazdım diye çevremdeki herkes açıldı; bir kafede otururken yanıma gelip anlatanlar oldu...
Ailesinde ya da yakın çevresinde otizmli bir çocuk ya da ergen bulunmayan kalmamış, bunu anladım.
Bu sessizlik ne peki?
Sanki hiç böyle bir sorun yokmuş gibi yapmak nedir?
Konu açıldığında iki, üç resmi bilgiyle geçiştirerek nereye kadar gidebiliriz?
Bu meseleyi sık sık dile getireceğim haberiniz olsun.

***

Filistin'in büyük şairi Mahmud Derviş'in dizelerine bakıyorum ara ara...
Bir kitabının adını çok severim: "Biz Kaybettik, Aşk da Kazanmadı."
Orada "Sabah olmadı bir türlü" der...
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