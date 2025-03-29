29 Mart 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Haftanın notları: Batı’yı tanımak
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Batı’yı tanımak

Haftanın notları: Batı’yı tanımak

29.03.2025, Cumartesi
Sömürgecilik bir toplumun iliklerine kadar işlemişse, öyle kuşaklar gelip geçti diye etkisini kaybetmiyor. Toplumsal tezahürleri bir yana, alçak ruhlarında en zalim biçimde varlığını sürdürüyor.
Bizim "okumuşlarımıza" anlatması zor ama Batı'nın bütün cilasına rağmen en hakiki defosu bu...
Şu sıralarda ABD'de pek gürültü kopartan bir dava sonuçlandı...
60'lı yaşlardaki beyaz bir çift, evlat edindikleri siyah çocukları çiftliklerinde köle olarak kullandıkları sabit olduğundan ve çocuk kaçakçılığına da bulaştıklarından 212 yıla mahkûm oldular.
Çift, mahkeme süresince kendilerine "Canavarsınız" diyen çocukların ifadelerini gülümseyerek izlemişlerdi.

***

Batı'yı tanımıyoruz...
"Ayy her sene üç defa yurtdışına çıkıyorum canım" hâlleriyle...
Veya "Kızım Amerikan üniversitesinde burslu okuyor, tanıyoruz" demekle...
Ya da "Zalim Batı" deyip yüzeysel yaveliklerle geçiştirilecek bir şey değil...
Bir kere şunu bilelim...
Batı'nın insan kavrayışı bize anlatıldığının aksine, Helen düşüncesine falan değil, basbayağı sömürgeciliğe dayanır.
"Keşifler Çağı" diye okuttuğumuz dönemden başlayarak Batı'nın tarihi alçakça sömürgecilik tarihidir; kapitalist gelişmenin kökü sömürgecilikle biriktirilen zenginliktir.
Pandemi dönemine kadar çok yazdım bu konuları; "Okullarda ders olarak okutalım" dedim; şimdilerde hiç değilse birkaç sayfa ayrılıyor kitaplarda ama yetmez.

***

Eyvah!
Markete gidince etiketleri okumayı öğrendik ve masumiyet çağımız kapandı.
Peynirler peynir değil, yumurtalar bir tuhaf, işlenmiş şarküteri ürünleri kimyasal maddelerin karışımı...
En acıklı komedi de bazı paketli hazır yemeklerde karşımıza çıkıyor Kelle paça çorbası yazmışlar mesela, içinde ne kelle, ne paça, ne de (dikkat buyurunuz) et suyu var...
Paketlenmiş tost ekmeği almaya kalkıyorsunuz ama etiketine bakınca, gözlerinize inanamıyorsunuz: neredeyse yüzde kırkı sofralık şeker...
Cahilce hastalanmak vardı...
Oysa şimdi bile bile sağlığımızı kaybediyoruz.

***

Radikal sağcı, eskiden Nazi yanlısı olmakla eleştirilen Le Pen'in torunu Marion, İsrail'de...
Yanında meşhur Nazi avcısı Klarsfeld'in oğlu...
"Artık düşmanımız ortak" diyorlar.
Fotoğrafı bana gönderen Sinan Baykent "İnanılmaz" diyor; "Tarih tersyüz ediliyor ve çok yıkıcı bir şey geliyor."
Haklı...
Lakin bana sorarsanız...
Tam büyük bir savaş arifesinin karman çormanlıkları...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Özgürlük uykusu 28.03.2025 Cuma
Nokta! 27.03.2025 Perşembe
Ne dünyayı biliyorsunuz ne de kendinizi! 25.03.2025 Salı
Uyduruktan politik bilinç 24.03.2025 Pazartesi
Çanakkale’yi daha çok öğrenip konuşmalıyız 23.03.2025 Pazar
Haftanın notları: Hiç şüpheniz olmasın! 22.03.2025 Cumartesi
Yazmalıyım 21.03.2025 Cuma
Belliydi... 20.03.2025 Perşembe
Komplocular komploları örter 18.03.2025 Salı
Çok zor olacak ama olursa... 17.03.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör