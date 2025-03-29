öyle kuşaklar gelip geçti diye etkisinikaybetmiyor. Toplumsal tezahürleribir yana, alçak ruhlarında en zalimbiçimde varlığını sürdürüyor.Bizimanlatması zor ama Batı'nın bütün cilasına rağmen en hakiki defosu bu...Şu sıralarda ABD'de pek gürültü kopartan bir dava sonuçlandı...ve çocukkaçakçılığına da bulaştıklarından 212yıla mahkûm oldular.Çift, mahkeme süresince kendilerine "Canavarsınız" diyen çocukların ifadelerini gülümseyerek izlemişlerdi.

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"Ayy her sene üç defa yurtdışına çıkıyorum canım" hâlleriyle...Veya "Kızım Amerikan üniversitesinde burslu okuyor, tanıyoruz" demekle...Ya da "Zalim Batı" deyip yüzeysel yaveliklerle geçiştirilecek bir şey değil...Bir kere şunu bilelim...Batı'nın insan kavrayışı bize anlatıldığının aksine, Helen düşüncesine falan değil, basbayağı sömürgeciliğe dayanır.diye okuttuğumuz dönemden başlayarak; kapitalist gelişmenin kökü sömürgecilikle biriktirilen zenginliktir.Pandemi dönemine kadar çok yazdım bu konuları;dedim; şimdilerde hiç değilse birkaç sayfa ayrılıyor kitaplarda ama yetmez.

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Eyvah!Peynirler peynir değil, yumurtalar bir tuhaf, işlenmiş şarküteri ürünleri kimyasal maddelerin karışımı...En acıklı komedi de bazı paketli hazır yemeklerde karşımıza çıkıyor Kelle paça çorbası yazmışlar mesela, içinde ne kelle, ne paça, ne de (dikkat buyurunuz) et suyu var...Paketlenmiş tost ekmeği almaya kalkıyorsunuz ama etiketine bakınca, gözlerinize inanamıyorsunuz: neredeyse yüzde kırkı sofralık şeker...Cahilce hastalanmak vardı...

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Radikal sağcı, eskiden Nazi yanlısı olmakla eleştirilen Le Pen'in torunu Marion, İsrail'de...Yanında meşhur Nazi avcısı Klarsfeld'in oğlu..."Artık düşmanımız ortak" diyorlar.Fotoğrafı bana gönderen Sinan Baykentdiyor;Haklı...Lakin bana sorarsanız...