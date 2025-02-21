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HAŞMET BABAOĞLU
Sadakati, vefayı, aşkı da baştan öğretiyorlar

Sadakati, vefayı, aşkı da baştan öğretiyorlar

21.02.2025, Cuma
Filistinli Ahmed ebu Kadir, İsrail zindanlarından serbest bırakılır bırakılmaz düğününe gitmiş...
Yanlış anlamayın sakın!
Kendi düğününe...
Tam 23 yıl süren büyük bekleyişi sonlandırmaya...
Aşkla ve sabırla yolunu gözleyen kadına kavuşmaya...

***

23 yıl boyunca bir adamın eşi olmayı beklemek...
Kararlı, ne yaptığını bilen ve Allah'tan emin, güzeller güzeli bir sabır...
Hayatlarının en güzel anında, tam orada, yıllar boyu gencecik kalabilen ruhlar...
Serbest bırakılacakları ana kadar zindanda işkence gören sakallarına ak düşmüş delikanlılar...
Hem davaya hem de birbirine karşı en hasından sadakat...
Asıl önemlisi de, böyle bir kararlılığın kalbe bir an için bile aykırı veya yamuk gelmeyişi...
Ya bizler...
Durup bir an için olsun bütün bunları düşünmeyecek miyiz?

***

Koskoca yerküreden oyulup çıkartılmış küçük ama alabildiğine şanlı bir ülke sanki Filistin...
Filistin'i, özellikle de Gazze halkını sadece çektikleri acıyla ve çileleriyle anmak haksızlık aslında...
Sadece haksızlık da değil...
Aynı zamanda bizler için bir kaçış ve aymazlık...
Oysa (becerebilir miyiz, bilmiyorum ama) öğrenecek çok şeyimiz var bu tecrübeden, bu birikimden, bu kararlı direnişten...

***

Bu insanlar sadece düşmana karşı fiziki ve manevi bir mukavemet göstermekle kalmıyorlar...
Aynı zamanda "kendileri" kalmakta da ısrarlılar.
İmanlarında ve erdemlerinde erozyona izin vermemek için de mücadele ediyorlar.
Asla boş vermiyorlar, asla acının sertliğine teslim olmuyorlar...
Ağlarken hepimize ağlıyorlar...
Dünyanın acınacak hâline de ağlıyorlar, hiç şüpheniz olmasın!
Gülmeyi de unutmuyorlar; gülerken hem anın sevinçlerine hem de dünyanın yamuk hallerine gülüyorlar...

***

Velhasıl...
Filistin'e gündelik haberlerin dilinden daha farklı bir "gözlük"le bakmanın zamanı geldi, geçiyor.
Onca yıkımın ortasında...
Modern dünyadaki kayıp değerleri bize hatırlatan bu cesur insanlardan nasiplenmek gerek...

***


NOT DEFTERİ
İnkârlar, inatlaşmalar, hırslar, hasetler, yalanlar, kayırmalar... Beden hastalıkları bunların yanında hiç kalır. İnan bana... (TARIK BUĞRA / Yağmur Beklerken)

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