Çok yakın zamana kadar her yanı cepli ceketlere seyahat kıyafeti olarak bakardık; ketenden olanlarına "" derdik...Şimdi neredeyse hepsine "" deniliyor...Daha ötesi de var...(Yok Edici) filmindeki Schwarzenegger montları yeniden moda olsun diye çırpınan tasarımcılar dikkat çekmeye başladı.Ah şu moda endüstrisinin sezgileri!..

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Gerçek şu ki...Üstelik devletlerin politik gerçekçiliğiyle, vatandaşlarının "arasındaki uçurum büyümeye başladı.

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Trump seçilince ne düşündünüz?Büyük ihtimalle hem Ukrayna ile Rusya sınırında silahların susacağını, hem de İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulacağını düşündünüz...Ama görüyorsunuz değil mi?

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Her ülke görülmemiş bir hızla silahlanıyor...ABD, Çin, Rusya en önde...Onları Hindistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya ve Ukrayna takip ediyor.Polonya öyle hızlı silahlandı ki, yarışta beş sıra birden atladı.Türkiye, 2023 rakamlarına göre 22. sıradaydı...Suudi Arabistan'a dikkat ettiniz mi?Dikkat ederseniz,Ortadoğu'daki hemen her gelişmede neden" olduğunu anlarsınız...

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Büyük savaşlar yaklaştığı için mi?Bunu iddia eden uzmanlar var.Olup bitenin bir savaş hazırlığından çok "sakın bana dokunmayın, fena olur!" gösterisi olduğunu söyleyenler de var...Esas çarpıcı nokta şu...Savaş, devletlerin çıkar yolu olabilir.Ancak

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O halde ne yaşanacak?

Söyleyeyim...

Silahlar patlamadan önce global ekonomide büyük bir savaş patlak verecek.

Bunu bilelim...

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NOT DEFTERİ

Bir değer taşıyan tek şeyin, poşetlerine koyabilecekleri şeyler olduğunu sanıyorlar. Burası bir veba bölgesi. Tüketicilik denen bir veba bu... (J. G. BALLARD / Öteki Dünya)