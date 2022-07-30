Şu yakınma üzer beni:Hayır! Bu haksızlıktır.Kaçınırım. Tatsız şeyleri zarif biçimde söylemeye özen gösteririm.Ama bakın, şunda anlaşalım:Bu hakikati hatırlattığımda "Aman moral bozucu şeyler söyleme!" deyip kaçmaya çalışmanın anlamı var mı?Bir de çevremde "Aferin, böyle yan gel yat!" dememi bekleyenler oluyor; "Aferin, her şeyi yanlış yap, sızlan, mızıldan ama yerinden kıpırdama!" dememi isteyenler...Öyle de çoklar ki!..diyorum,Kızıyorlar. Moralleri bozuluyormuş...Böyle iyi, mesut, memnun olsalar anlayacağım.Baştan aşağı aldanmalarla kurulu bir hayat tarzı vebir zihin yapısıyla yaşayıp gidiyoruz. Fakat nereye?

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Moda olmuş tatil merkezlerindeki olup bitenlerisanmamız için medya elinden geleni yapıyor. Şimdibile muteber değil. Kum zaten her yerinize yapışıyor, piyasa için oralara gidenler kuma hemen temizlenilmesi gereken pis bir şey muamelesi yapıyorlar.Çakıllardan denize girmek mi? Avrupalılar bayılır ama bizimların ayak tabanları acıyor; çakılı geçtim, ucuz bir şezlonga dahi burun kıvırıyorlar.Düşünün, onlar "beach club"larında mutlu olsunlar diye Maldivler'den beyaz kum getirmişlerdi Bodrum'un sosyete plajlarına...Peki günün son trendlerine görene anlam taşıyor?Tabii ki,demeye...Herkes birbirinin fotosundan sıkıldığında, bakalım ne olacak?

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Bir butik otel işleten arkadaşım anlattı geçen gün: Misafirleri olan hanımlar geldikleri an kuaför sormuşlar. Sonra hemen saçlarınaçektirmeye gitmişler. Ardından da "beach club"lara... Ama dikkat! Kaldıkları üç gün boyunca o fönler bozulmamış...

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2007'de köşeme Emily Dickinson'ın kısa şiirini not düşmüşüm:

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O yıllarda valizimi kaptığım gibi yola çıkar, şafak söktükten hemen sonra kasabaya varırdım: Odamda lavanta kokulu temiz çarşafların üzerine kendimi bırakınca gözüm yatağın arkasındaki nişte duran Emily Dickinson'un kitabına takılırdı. Bilirdim, o sayfa kıvrık durur: