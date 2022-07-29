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Haberler Haşmet Babaoğlu Iyyy!
HAŞMET BABAOĞLU
Iyyy!

Iyyy!

29.07.2022, Cuma
Geçen akşam mutfak dolabını açtım...
Ne göreyim?
Un kabının içinde böcekler kıpırdanıyor...

***

Iyyyy!
Oldu mu şimdi ya!
Böcek dendi mi yazıyı okuyamadan sayfayı terk edecek insanlar var...
İyi de, bu satırları okuyunca "ıyy" diyenler yakın gelecekte un kurdu yemeye davet edileceklerini biliyorlar mı?
Un kurdu müthiş besleyici bulunuyor ve 2025'ten sonra marketlerde satışına başlanması planlanıyor.
Sadece un kurdu değil tabii...
Küreselci medya, çoktan çekirgeleri, cırcır böceklerini, bazı karıncaları, mutlaka ve her türden tırtılı sıraya koydu bile...

***

Salma Hayek, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow gibi Hollywood ünlüleri boşuna böcek yerken videolarını çekip piyasaya sürmüyorlar.
"Ellerinizi sabah akşam dezenfektanla temizleyin" diyen ünlüleri düşünün...
"Ben de aşı oldum" diye üçüncü, dördüncü dozların reklamını yapanları hani...
Onun gibi bir şey bu popüler kültür kampanyaları...
Kırmızı et üretimini ne yapıp edip bitirmek istiyorlar çünkü...
Google'a bakın...
"Dünyada açlık" haberlerinin hemen yanı başına "böceklerin çok zengin ve eşsiz bir protein kaynağı" olduğu bilgileri boşuna serpiştirilmiyor...
Kızıyoruz, "Yok artık, daha neler!" diyoruz ama Yeni Dünya Düzeni tasarımcıları pandemide test ettiler ve gördüler ki, itirazlarımız çabuk soluyor, her "haltı" yemeye hazır hale sokulabiliyoruz.

***

Aslında hiçbir şey birdenbire olmuyor; bize öyle geliyor.
Bugün medyanın önümüze koyduğu tablonun arkasında uzun yılların hazırlığı var.
Geçen bayağı eski bir haberi buldum, bir köşede saklamışım.
Okuyunca şaşırdım...
Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Bayram, "Gelecekte gıdadan savaşlar çıkacak, besin sıkıntısı böcek yiyerek giderilecek" demiş.
Şunu da eklemiş...
"1994'ten beri çalışmalar başladı, biz de 5 tür böcek üzerinde çalışıyoruz. Böcekler başka bir şeye benzemiyor; üç hafta gibi kısa bir sürede yetişiyorlar..."

***

Z kuşağının pek sevdiği bir internet sitesi "Iyyy deme, hepsi nimet" başlığı atmış, böcek beslenmesi üzerine haberine...
Biliyorlar bu işleri!
Kaba siyasete, güncel gelişmelere bakanlar "bilemiyor" bir tek!
Sonra gelecek, gelince...
Apışıp kalıyoruz.

***

NOT DEFTERİ

Aslında sözcükler de insanlar gibi, ihmal edilmeye ya da unutulmaya gelmiyor. Ansızın ortaya çıkıp hakkını zorla alıyorlar. (ELIAS CANETTI / Sözcüklerin Bilinci)

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