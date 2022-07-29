Geçen akşam mutfak dolabını açtım...Ne göreyim?kıpırdanıyor...

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Böcek dendi mi yazıyı okuyamadan sayfayı terk edecek insanlar var...İyi de, bu satırları okuyunca "ıyy" diyenler yakın gelecekte un kurdu yemeye davet edileceklerini biliyorlar mı?ve 2025'ten sonra marketlerde satışınabaşlanması planlanıyor.Sadece un kurdu değil tabii...Küreselci medya, çoktansırayakoydu bile...

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boşuna böcek yerken videolarınıçekip piyasaya sürmüyorlar."Ellerinizi sabah akşam dezenfektanla temizleyin" diyen ünlüleri düşünün..."Ben de aşı oldum" diye üçüncü, dördüncü dozların reklamını yapanları hani...Onun gibi bir şey bu popüler kültür kampanyaları...Google'a bakın..."Dünyada açlık" haberlerinin hemen yanı başına "böceklerin çok zengin ve eşsiz bir protein kaynağı" olduğu bilgileri boşuna serpiştirilmiyor...Kızıyoruz,diyoruz amapandemide test ettiler ve gördülerki, itirazlarımız çabuk soluyor,hazır hale sokulabiliyoruz.

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Aslında hiçbir şey birdenbire olmuyor; bize öyle geliyor.Bugün medyanın önümüze koyduğu tablonun arkasında uzun yılların hazırlığı var.Okuyunca şaşırdım...Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Bayram, "Gelecekte gıdadan savaşlar çıkacak, besin sıkıntısı böcek yiyerek giderilecek" demiş.Şunu da eklemiş...

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Z kuşağının pek sevdiği bir internet sitesi "Iyyy deme, hepsi nimet" başlığı atmış, böcek beslenmesi üzerine haberine...

Biliyorlar bu işleri!

Kaba siyasete, güncel gelişmelere bakanlar "bilemiyor" bir tek!

Sonra gelecek, gelince...

Apışıp kalıyoruz.

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NOT DEFTERİ



Aslında sözcükler de insanlar gibi, ihmal edilmeye ya da unutulmaya gelmiyor. Ansızın ortaya çıkıp hakkını zorla alıyorlar. (ELIAS CANETTI / Sözcüklerin Bilinci)