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HAŞMET BABAOĞLU
‘General Kış’ korkusu

‘General Kış’ korkusu

28.07.2022, Perşembe
8 Kasım 1941...
Nazi Propaganda Bakanı Goebbels, "Bu haşin savaş büyük fedakârlıklar yapmamızı istiyor" diyor.
"Geri dönüşümüz yok, savaşacağız."
Almanlar birkaç ay önce kendilerine söylenenleri düşünüyorlar; yıldırım harekâtıyla bütün doğu toprakları kendilerine açılacak ve Sovyetler Birliği yıkılacaktı hani...
Führer de "Sadece kapıyı tekmelememiz gerekiyor, çürümüş kapı yıkılacak!" dememiş miydi?
Ama kış geliyor, soğuk ve yağışlar bastırmış bile...

***

Bir ay kadar sonra...
Yani 1941'in Aralık ayında...
Goebbels'in şu emri olup biteni açıkça gösteriyor: "Anayurttaki bütün kış kıyafetleri hiç vakit geçirmeden cepheye gönderilecektir!" Savaş başka bir şey...
Hele Rus topraklarında (dikkatinizi çekerim; büyük ölçüde bugünkü Ukrayna topraklarında yani) savaş bambaşka bir şey...
Dört milyondan fazla asker, 600 bin motorlu asker ve çok geniş bir cephe...
Lakin tıpkı 1812'de Napolyon'un Rusya seferinde başına gelen gibi...
Ne Rusların direnci, ne de mevsim şartları iyi hesaplanmış.
Sonucu biliyorsunuz...
Popüler tarihçilerin deyimiyle, "General Kış" tarihe damgasını vuruyor.
Batı'dan gelenlerin zafer hayalleri suya düşüveriyor.

***

İspanyol sosyalisti, Avrupa'daki gölge Biden, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in dünkü açıklamasını okuyunca aklıma Napolyon ve Hitler'in Rusya seferleri geldi...
Borrell diyor ki...
"Rusya'ya karşı yaptırımlar gıda ve gübre pazarlarını etkilediği takdirde bunlarda kısmi değişikliklere gidilebilir."
Bakmayın, gıda ve gübreden bahsettiğine...
Esas derdi enerji kıtlığı...
Bir de üzerine gıda kıtlığı çekersek yanarız diyecek hali yok şimdilik.
Bütün Avrupa liderleri aynı halde...
Yok sokak elektriklerini söndürelim, yok daha az tahıl ve bakliyat tüketelim!
Nereye kadar?
"General Kış" geldiğinde bütün önlemler fos çıkabilir.

***

Şimdi Avrupa entelijansiyası kıpırdanmaya başladı...
Kafalarda deli sorular...
"Yoksa bu Ukrayna işi Avrupa'nın yıkılıp yeniden kurulması için bir Anglosakson tezgâhı mıydı?"
Bunu da konuşacağız...
Ve Moskova önüne gidip geri dönüşlerin hem Avrupa'yı, hem Rusya'yı nasıl değiştirdiğini de yazacağım...
Ukrayna büyük tezgâh, orası kesin!

***


NOT DEFTERİ
Sandalyelerde oturup masalarda yemeklerini yediklerinden beri, en uzun savaşları yapıyorlar. (ELIAS CANETTI / Marakeş'te Sesler)

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