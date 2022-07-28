8 Kasım 1941...Nazi Propaganda Bakanı Goebbels,diyor."Geri dönüşümüz yok, savaşacağız."Almanlar birkaç ay önce kendilerine söylenenleri düşünüyorlar; yıldırım harekâtıyla bütün doğu toprakları kendilerine açılacak ve Sovyetler Birliği yıkılacaktı hani...Führer dedememişmiydi?Ama kış geliyor, soğuk ve yağışlar bastırmış bile...

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Bir ay kadar sonra...Yani 1941'in Aralık ayında...Goebbels'in şu emri olup biteni açıkça gösteriyor:Savaş başka bir şey...Hele Rus topraklarında (dikkatinizi çekerim; büyük ölçüde bugünkü Ukrayna topraklarında yani) savaş bambaşka bir şey...Ne Rusların direnci, ne de mevsim şartları iyi hesaplanmış.Sonucu biliyorsunuz...Popüler tarihçilerin deyimiyle,tarihe damgasını vuruyor.suya düşüveriyor.

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İspanyol sosyalisti, Avrupa'daki gölge Biden, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in dünkü açıklamasını okuyunca aklıma Napolyon ve Hitler'in Rusya seferleri geldi...diyor ki...Bakmayın, gıda ve gübredenbahsettiğine...Esas derdi enerji kıtlığı...Bir de üzerine gıda kıtlığı çekersek yanarız diyecek hali yok şimdilik.Bütün Avrupa liderleri aynı halde...Yok sokak elektriklerini söndürelim, yok daha az tahıl ve bakliyat tüketelim!Nereye kadar?geldiğinde bütün önlemler fos çıkabilir.

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Şimdi Avrupa entelijansiyası kıpırdanmaya başladı...

Kafalarda deli sorular...

"Yoksa bu Ukrayna işi Avrupa'nın yıkılıp yeniden kurulması için bir Anglosakson tezgâhı mıydı?"

Bunu da konuşacağız...

Ve Moskova önüne gidip geri dönüşlerin hem Avrupa'yı, hem Rusya'yı nasıl değiştirdiğini de yazacağım...

Ukrayna büyük tezgâh, orası kesin!

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NOT DEFTERİ

Sandalyelerde oturup masalarda yemeklerini yediklerinden beri, en uzun savaşları yapıyorlar. (ELIAS CANETTI / Marakeş'te Sesler)