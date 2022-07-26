CHP liderinin kitleleri "sersemleştirme" politikası sürüyor...Son çıkışı malum...Bakalım, kitlesinden şöyle soracak bir iki kişi çıkacak mı:

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Lozan Antlaşması'nın bize verdiği hakları sonuna kadar savunmaktan daha doğru bir şey olamaz.Nitekim Ankara da bunu yapıyor.Lakin Antlaşma'nın "bizden kopartılanları" geri getirmediğini de kabullenmek zorundayız.Antlaşma'te imzalandı.Şunları olsun, sormayacak mısınız?..Mustafa Kemal'in kalan ömrünü Hatay'ın (İskenderun Sancağı) Türkiye'ye katılmasına adamış olması nedendir?ve İkinci Büyük Harp dengeleri sayesinde çözüldü Hatay meselesi.

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Adalar'ı ve karmaşık Boğazlar meselesindeki olumsuz sonuçları geçiyorum...Fakat boş boş Lozan övenler Batı Trakya konusunda Türkiye'nin hangi taleplerle gidip nasıl döndüğünü gerçekten merak ettiler mi acaba?Bu listeyi uzatırsam, "bayramcılar" üzülürler...

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Ha, pek konuşulmaz amani de hatırlatayım...Hiç öyle Lozan üzerine üretilmiş efsanelerden değildir...Türkiye, İtilaf Devletleri'nin el koyduğu 5 milyon altının geri verilmesini istemişti.Bu dahi reddedildi.Antlaşma sonundakabul etti.Pek konuşulmayan konulardan biri de şudur...Türkiye, Yunanistan'dan savaş boyunca verdiği hasarın tazminini istedi; Yunanistan prensipte kabul etmesine rağmenduruma el koydu ve görüşmeler sonunda talepten vazgeçildi, ek protokolle Edirne Karaağaç Türkiye'ye bırakıldı.

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Meraklısına diyorum ki...

Önce biraz araştırın ve sonra dürüstçe sorgulayın...

Bakalım bayramlık bir durum var mıymış?

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NOT DEFTERİ

İnsanlara yaklaşımımızdaki sabırsızlıkta kötücül bir güç gizlidir. Sanki o insanlar ısıracakmış da iki elimizle ağızlarını kapatıyormuşuz gibidir. Oysa belki sadece soluk almak istiyorlardır ya da inlemek... (ELIAS CANETTI / Saatin Gizli Yüreği)