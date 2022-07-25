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HAŞMET BABAOĞLU
Üniversite tercihi

Üniversite tercihi

25.07.2022, Pazartesi
Öğle vakti, balkonda bitkilerle uğraşıyorum...
İçeride bir ekonomi kanalı açık...
Kulağıma şöyle bir laf çalınıyor: "Bizim üniversitemizden mezunların iş bulma sıkıntısı diye bir sorunları yok!" Gidip bakıyorum, kimmiş, neresiymiş diye...
Bir vakıf üniversitesini yöneticisi kurumunu pazarlıyor.
Esnaflık seviyesi basbayağı özel üniversite seviyesi; "Gel vatandaş, çocuğunu kap, gel" kıvamında konuşmalar...
Yıllardır tanıyorum bu okulun mezunlarını...
Yok tabii mezunların iş sıkıntıları!
Baba veya koca parasıyla şık ofisler açıp hayata atılıveriyorlar...
Mesleklerini falan, hiç sormayın...
Bu türden okulların mezunları için ne önemi var? Havası olsun, yeter!
Ama gerçekten üniversite okuyacaklar için durum çok farklı.

***

Bekliyorum, bakalım vakıf ve özel üniversite temsilcilerinden hangisi apaçık gerçeği söyleyecek...
Yani şöyle...
"Boş verin dört başı mamur eğitimi... O başka iş!... İhtiyacınız olan diploma değil mi? O da bizde var!" YÖK raporuna göre...
Reklam bütçeleri, kütüphane bütçelerinin ortalama dört katı olduğu ortaya çıkan bu üniversiteler bu kadar sahici olabilirler mi?
Ama söyleyin bana...
Hele o fütüristik sözlere; mezunlarını Elon Musk'ın kadrosunda çalıştıracaklarmış gibi havalara ne gerek var?

***

Geçelim bu vakıf ve özel üniversiteleri...
Esasa dönelim...
Üniversite tercihi diye gençlerin önüne koyduğumuz şey baştan sakat bir durum...
Uzun yıllardır işi bir tür "hayat memat hadisesi"ne çevirdik, şimdi içinden çıkamıyor, gerçeği söyleyemiyoruz.
Üniversite bir bilim kurumudur palavrasının üzerine çarpı atacak cesaretimiz bile yok.
Çocuklar bir tür "yüksek lise"ye gidecekler nihayetinde; hocalarının da çoğu öyle davranacak.
Ama cevabını bekledikleri sorular şunlar: Mezun olduğumda iş bulabilecek miyim? Hayatıma bir şekil vermemde diplomamın anlamlı bir katkısı olacak mı?

***

Yıllardır yazıyorum, yine yazayım...
Sevgili gençler...
Dört beş üniversite var, onlara girerseniz; hangi bölümde okuduğunuzun bile pek önemi yok.
Ama o okullara girememişseniz...
Tıp falan gibi bölümlerde de okumayacaksanız...
Gideceğiniz bölüme değil, hocaya bakın...
Bazen bir hoca her şeyi değiştirir.
Ha! Bir de çayı, kahvesi, muhabbeti iyi olsun okulun...

***


NOT DEFTERİ
Hayat daha çok zamanımız olsun diye hızlandı. Zaman ise gittikçe azalmakta... ( ELIAS CANETTI / İnsanın Taşrası )

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