olsun istemiştik...İlkyaz vakitleri hani...Şehrin sabah rüzgârları oralardaki ağaçların hışırtısına özlemimizi artırsın, okullar kapanınca ailecek kaçıp gidelim istemiştik...alçakgönüllü bir evimizolsa, fena mı olurdu?

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Birden böylebaşlamıştık...80'lerin ortası mıydı neydi?Birtakım yapsatçıların avuçları kaşınmaya başlamıştı ve şehirdeki orta sınıfların kafası karışmıştı.Şehir, kent olmamıştı henüz...Amaçamura dönüşmüştü.yosunlar, kanalizasyon artıklarıve denizanaları birlikte yüzmeyebaşlamıştı..."Birikimlerinizi yazlıklara yatırın, bu en akıllı seçim" dediler babalarımıza...

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diye sormuyordu; nasılsanın tabiatı gereğiydi budeğişim...Demek ki, yavaş yavaş uzağa gidilecekti.Mesela'ta yazlığı olmayanı dövüyorlardı sanki...Bahçesi mandalinalı, zeytinli, narlı evler özlemimizi bastırıp berbat dairelere tıkıştık.Evet! Yazlık dediğimiz derme çatmaydi.Üç ayın bir ayı foseptik sorunlarıyla uğraşıldı, hatırlıyorum.İki ayı da çay bahçelerinde çekirdek çitlendi.

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Zeytinliklerini yerle bir ettiğimiz Ege kıyılarına İsviçre dağlarına benzer evlerle dolu, yolları çamlı, içleri rutubet kokulu yazlık siteler kondurmaya başladık.İnsanmeşrulaştırabiliyor; madem yaz mevsimi vardı, o halde yazlık da olacaktı. Hem bir tür yatırımdı bu, çoluk çocuğa mirastı.

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2000'lerde yazlıkların eli yüzü düzeldi, mimarisi şıklaştı ama kıyı yağmacılığı son bulmadı, yaz mevsiminin kolektif bilincimizdeki deformasyonu daha da yayıldı, büyüdü.lara gidilip suda bozulan payetli mayolarla piyasa yapıldı; esasen havuzlarda serinlenildiğine inanıldı...Meyve ağaçlarıyla ilgilenenlere deli gözüyle bakıldı, her yer çimle kaplandı...Yaz yok, yazlık var.Başımıza çalacağız pek yakında!