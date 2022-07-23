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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi Notları: Çukur!
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi Notları: Çukur!

Cumartesi Notları: Çukur!

23.07.2022, Cumartesi
Gelecek, çoktan geldi bile!..
"Dur bakalım, komplo teorilerine kapılmadan bekleyelim" diyenlere gülüyorum.
Pandemiyi anlamadık, gökyüzünde art arda dizilip süzülen Starlink uydularını anlamadık; gıda enflasyonunun kalıcı özellikler taşıdığını söyleyenleri dinlemek istemiyoruz.
Eh, olup biteni böyle nasıl anlayabiliriz ki!
Dün haberlerde vardı...
750 milyon genetiği değiştirilmiş sivrisinek Florida bataklıklarına bırakılıyor.
Ama bize ne, değil mi?
Ne yaparlarsa yapsınlar, dediniz içinizden.
Zihinlerimiz "günü kurtarmak"tan ötesine ilerlemiyor artık. Gelecek bu işte! Ne yazık ki, bu "çukur"un ta kendisi!

***

Dün magandalıktan ve kolektif ruhumuzun çürüyüşünden söz etmiştim ya...
17 yıldır tekerlekli sandalye kullanan bir okurum anlattı: "Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelmiştik, asansör bekliyoruz. Önümde kalabalık. Yer vermediler. Sekiz kişilik asansöre en son ben bindim. Alarm öttü. Tartışma başladı. Sonunda karar verdiler: En son binen insin!.. Ve beni indirdiler."

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Yeni tip lumpen/ paçoz/maganda virüsünün ilk belirtileri "Bana ne, bana ne, bana ne" şeklinde görülüyor; sonra "Ben istediğimi yaparım" diye ilerliyor ve hastalık(!) son aşamasında "Sana ne ulan, sana ne, gebertirim seni" şeklinde tezahür ediyor.

***

Bir de temelsiz özgüven üretimi meselesi var tabii... Yazmıştım galiba. Bir anne tanıyorum; "Özgüveniniz olsun, özgüveniniz olsun" deyip duruyordu çocuklarına... Ama o kadar üstlerine düşüyordu ki, onlara güvenmediği pek belli oluyordu. Çocuklar da kendilerine güvenmediler tabii! Yine de annelerinin kalbini kırmaktansa onu kandırdılar: Şımarık oldular, bomboş bir kibirle donandılar!

***

Domateslerin tatsızlığı bu yıl tavan yaptı. Türlü çeşitli domatesler var piyasada. Hepsinde buzlu bir karton tadı. Ama alışıyoruz işte! Domates bir tat değil, yakında unutabiliriz de o tadı. Domates bir "şov", bir renk, bir biçim, bir işaret; hepsi o kadar.

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Bu yüzden eğer domates gibi domates bulursanız hemen çekirdeklerini ayırıp bir peçete içinde saklayın, seneye eker, tadını çıkartırsınız. Benden uyarması...
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