Gelecek, çoktan geldi bile!..diyenleregülüyorum.Pandemiyi anlamadık, gökyüzünde art arda dizilip süzülen Starlink uydularını anlamadık; gıda enflasyonunun kalıcı özellikler taşıdığını söyleyenleri dinlemek istemiyoruz.Eh, olup biteni böyle nasıl anlayabiliriz ki!Dün haberlerde vardı...750 milyon genetiği değiştirilmiş sivrisinek Florida bataklıklarına bırakılıyor.Ama bize ne, değil mi?Ne yaparlarsa yapsınlar, dediniz içinizden.Zihinlerimiztan ötesine ilerlemiyorartık.Neyazık ki, buun ta kendisi!

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Dün magandalıktan vesöz etmiştim ya...bir okurumanlattı: "Göztepe EğitimAraştırma Hastanesi'ne gelmiştik,asansör bekliyoruz. Önümdekalabalık. Yer vermediler. Sekizkişilik asansöre en son ben bindim. Alarm öttü. Tartışma başladı. Sonunda karar verdiler: En son binen insin!.. Ve beni indirdiler."

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Yeni tip lumpen/ paçoz/maganda virüsünün ilk belirtilerişeklinde görülüyor; sonradiye ilerliyor ve hastalık(!) son aşamasındaşeklinde tezahür ediyor.

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Bir demeselesi var tabii... Yazmıştım galiba. Bir anne tanıyorum; "Özgüveniniz olsun, özgüveniniz olsun" deyip duruyordu çocuklarına... Ama o kadar üstlerine düşüyordu ki, onlara güvenmediği pek belli oluyordu. Çocuklar da kendilerine güvenmediler tabii! Yine de annelerinin kalbini kırmaktansa onu kandırdılar: Şımarık oldular, bomboş bir kibirle donandılar!

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Türlüçeşitli domatesler var piyasada. Hepsinde buzlu bir karton tadı. Ama alışıyoruz işte! Domates bir tat değil, yakında unutabiliriz de o tadı.

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Bu yüzden eğer domates gibi domates bulursanız hemen çekirdeklerini ayırıp bir peçete içinde saklayın, seneye eker, tadını çıkartırsınız. Benden uyarması...