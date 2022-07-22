Binanın önü çöplük olmuş...Üst katlardan atıyorlarmış..."Amaaan boşver, ne olmuş yani!" diyorlardır atarlarken belki...Belki az önce mideye indirdikleri gofretin kâğıdı havada aşağı doğru süzülürken Tiktok videosunu da çekiyorlardır...Bildiğimiz şu...Kavga çıkmış,diyen adamcağızı balkondapusuya yatıp av tüfeğiyle vurmuş.Cinayet...Çok yazık!Gazetedeki fotoğrafa baktım...Çöplerin atıldığı yerin yanında bir dükkânın tabelası var;yazıyor.Böylesineden veten yoksun çapaçul bir kent yaşamı yani...

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diyen genç kızınbaşına gelenleri biliyorsunuzdur...Ailesiyle tatil için gittiği bir maganda tarafından öldüresiye dövülen genç kızdan söz ediyorum.Genç kız taciz sırasında telefonunu çıkartıp pisliğin arabasının videosunu çekmiş ya, ipler orada kopmuş..."Vay sen bana nasıl şekil yaparsın!" şiddeti patlamış; tehditler, tekmeler, silah çekmeler...mi dediniz, içinizden?, öyle karar verin...Anlayacaksınız ki, her an olabilecek bir şey!Bunu yapabilecek geniş bir erkek kalabalığı var; öyle sabıka dosyası kabarık tipler olmaları da gerekmiyor;problem orada...Hepsini geçtim...Mesela geçenlerde İstanbul'un en sakin semtleri arasında üç, bilemedin beş kilometre gittim; bir çarşı alanından, ötekine...Üç büyük kavga gördüm trafikte.Birinde silahlar da çekildi...

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Toplum yaşamında pek çok şey iyileşti, iyileşiyor.

Ama bu manzaralar değişmedikleri gibi gitgide derinleşiyorlar...

Lümpenlik toplumsal sınıfların dışına atılmışların hoyrat, saldırgan, duygusuz ve umarsız dünyasından ibaret değil artık.

Orta sınıfın da "piyasa"sı bitiyor...

Sade insanı ayakta tutan geleneksel terbiye, neoliberal sosyal medya tarafından haşat ediliyor.

Ve magandalaşma büyüyor...

Böyle yaşayamayız.

Son notum da şu olsun...

Üyeleri birbirine saygı duymayan her toplum eninde sonunda çözülür; sık sık "medeniyet"ten bahsetmemiz bizi medeni kılamaz.

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AYNA

Kıyısı görünmeyen bir suda yüzenin gururu hiçbir işe yaramaz. ŞİRAZLI SADİ