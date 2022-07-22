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HAŞMET BABAOĞLU
Sosyal kanser

Sosyal kanser

22.07.2022, Cuma
Binanın önü çöplük olmuş...
Ivır zıvır ambalajından arta kalmış kâğıtlar, pet şişeler, vd.
Üst katlardan atıyorlarmış...
"Amaaan boşver, ne olmuş yani!" diyorlardır atarlarken belki...
Belki az önce mideye indirdikleri gofretin kâğıdı havada aşağı doğru süzülürken Tiktok videosunu da çekiyorlardır...
Bildiğimiz şu...
Kavga çıkmış, "Çöpü aşağıya atmayın" diyen adamcağızı balkonda pusuya yatıp av tüfeğiyle vurmuş.
Cinayet...
Çok yazık!
Gazetedeki fotoğrafa baktım...
Çöplerin atıldığı yerin yanında bir dükkânın tabelası var; "Vip oto kiralama" yazıyor.
Böylesine "şehir"den ve "şehirlilik"ten yoksun çapaçul bir kent yaşamı yani...

***

"Sizin telefonunuzdan izlediğiniz 30 saniyeyi ben 30 yıl gibi yaşadım" diyen genç kızın başına gelenleri biliyorsunuzdur...
Ailesiyle tatil için gittiği bir maganda tarafından öldüresiye dövülen genç kızdan söz ediyorum.
Genç kız taciz sırasında telefonunu çıkartıp pisliğin arabasının videosunu çekmiş ya, ipler orada kopmuş...
"Vay sen bana nasıl şekil yaparsın!" şiddeti patlamış; tehditler, tekmeler, silah çekmeler...
"Olmayacak şey" mi dediniz, içinizden?
Çevrenizdeki kadınlara sorun, öyle karar verin...
Anlayacaksınız ki, her an olabilecek bir şey!
Bunu yapabilecek geniş bir erkek kalabalığı var; öyle sabıka dosyası kabarık tipler olmaları da gerekmiyor; zihinler "sabıkalı" bir kere, problem orada...
Hepsini geçtim...
Mesela geçenlerde İstanbul'un en sakin semtleri arasında üç, bilemedin beş kilometre gittim; bir çarşı alanından, ötekine...
Üç büyük kavga gördüm trafikte.
Birinde silahlar da çekildi...

***

Toplum yaşamında pek çok şey iyileşti, iyileşiyor.
Ama bu manzaralar değişmedikleri gibi gitgide derinleşiyorlar...
Lümpenlik toplumsal sınıfların dışına atılmışların hoyrat, saldırgan, duygusuz ve umarsız dünyasından ibaret değil artık.
Orta sınıfın da "piyasa"sı bitiyor...
Sade insanı ayakta tutan geleneksel terbiye, neoliberal sosyal medya tarafından haşat ediliyor.
Ve magandalaşma büyüyor...
Böyle yaşayamayız.
Son notum da şu olsun...
Üyeleri birbirine saygı duymayan her toplum eninde sonunda çözülür; sık sık "medeniyet"ten bahsetmemiz bizi medeni kılamaz.

***


AYNA
Kıyısı görünmeyen bir suda yüzenin gururu hiçbir işe yaramaz. ŞİRAZLI SADİ

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