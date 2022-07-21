Bakmayın siz..."Eğitim şart" deyip duran tayfa da bilir aslında...Esas şart olan nedir?Ve eğitim/öğretim yoluyla kazanılamadığı aşikâr daha pek çok şey...Yoksaartık etse etse "para" ediyor...O daunuzu bulursanız.Belki birkaç makam sahibiyle fotoğraf çektirmeye falan da yarıyor.Sonrası?

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Sonrasını son örneğinde gördük...Katil zanlısı kim?Öğrencilerinin soğuk esprileriyle tanıdığıMaktullerden biri gibi dershaneci...Ve öğreniyoruz ki...Ömrü boyunca peşini tırmalamadığı koltuk, makam kalmamış!

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2000'lerin ilk on yılında ne çok kafa ütülerdi bu tayfa, hatırlıyor musunuz?"Her şeyin başı eğitim" deyip şöyle arkalarına yaslanır ve horlayan gözlerle çevrelerine bakarlardı.Ama hangi eğitim?Belki ondandır şimdiki suskunlukları...Bir devardı.Aldıkları eğitim sayesinde zihinleri kendi memleketlerine kapatılmış insanlar...Yurtdışına gidincediye sevinmektenbaşka bir şey bilmeyen malum kesimhani...Halkademek için, kendileriniyerine koyan diplomalılar işte!Kültür, kültür dedikleri şey kulüp forması gibi bir şey...Diplomaları da kalitesini kaybetti mi nedir, son yıllarda!Şimdi hepsi kendi aralarında mırıldanıp duruyor.

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Halk da biliyor tabii...

Boşluğuna gelir de sırtını "eğitimliler"e döndüğü anda onlarca bıçak darbesi alacağını...

Asıl tecrübe, asıl öğrenim, asıl bilgi bu...

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NOT DEFTERİ

Modern toplumun eğilimlerini eleştirmeye kalkan kişi, daha cümlesini bitirmeden, bu işler hep böyledir veya devran değişmez türünden otomatik bir itirazla karşılaşır. İddiayı öne süren kendisi için özel imtiyazlar istiyordur belli ki, oysa kızıp eleştirdiği şeyler zaten herkesin malumudur; kimsenin bunlara vakit harcaması beklenmemelidir. Yani, felaketin apaçıklığı, mazeretçileri için bir artıya dönüştürülmüştür ve böylece felaketin suskunluk perdesi altında sürüp gitmesi sağlanır. (T. W. ADORNO / Minima Moralia)