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HAŞMET BABAOĞLU
Başka bir şey oluyor

Başka bir şey oluyor

19.07.2022, Salı

Tarih öğretir...
Mesela Rusya'yı bir savaşa soktunuz mu, dünyaya kalın hatlı bir coğrafi ve kültürel "sınır" çekilecek demektir.
Batı orada, Avrasya öte yanda kalır.
Kaçınılmaz sonuçtur.
Yaşı müsait olanlara soruyorum...
Eski "Demirperde"yi hatırlıyor musunuz?
Sovyetler ve ona bağlı ülkelerin 2.
Büyük Savaş sonrası Batı'ya karşı çizdikleri "Hop, buraya kadar!" sınırıydı.
Bu sınırdan her iki taraf da faydalandı, olan "sade insan"ın hürriyetine oldu.
Gidiş şimdi de aynı yöne doğru...
Ve bu kez "Demirperde"yi Batı inşa ediyor.

***

Sırp kökenli Amerikalı ekonomist Branko Milanoviç'in Ukrayna krizini tahlil ederken öne sürdüğü şu tezi buraya almak isterim...
"Batı, kendi iradesiyle Rusya'yı Avrupa'dan koparacaktı. Yeni, aşılmaz bir Demirperde inşa edecek. Bu senaryoya göre Rus liderliğince arzu edilen, Rusya'yı Batı'dan ayırma hedefi, Rus liderliği tarafından değil, Batı tarafından gerçekleştirilecektir."

***

Son günlerde Batılı strateji uzmanlarının sık sık eleştirdikleri bir şey var...
Bir Batı aklı ve medyası eleştirisi...
Diyorlar ki...
Ukrayna Savaşı'nı önce "Rusya büyük güç politikalarıyla demokrasimizi tahrip etmeye çalışıyor" şeklinde değerlendiriyorduk.
Sonra savaş ilerledi...
Ve "Rusya, büyük bir güç değil ve dünya sahnesinde geniş bir yer kaplamayı hak etmiyor" iddiasına geçtik.
Çocuklar bile artık bu tezlerin gerçeği yansıtmadığının farkındalar.
Başka bir şey oluyor...
Putin, kendisine sürekli çalım atan neoliberal maliye yöneticilerini savaş sayesinde yavaş yavaş hizaya çekiyor ve Batı'nın sadece topuna, füzesine değil, popüler kültürüne de set çekmeye başlıyor.
Batı'nın egemenleri de Rusya'yı 20. yüzyıl mevzilerine; hatta gelecekte muhtemel bir Çin çatışmasına doğru iterken Avrupa'yı da zorluklarla terbiye ediyor.
Sanki iki taraf da hoşnut...

***

Bu yazıyı kapatırken aylar önce yazdıklarımı tekrar edeceğim...
Ukrayna'nın 2014'ten beri adım adım inşa edilen karanlık ve belalı dünyasını kavrayamayanlar "gelmekte olan"a da yeterince hazırlanamayacaklar.

***


NOT DEFTERİ
Acı gerçekliktir. Gerçekliği her şeyden önce acı veren direnciyle algılarız. Palyatif toplumun sürekli anestezisi dünyayı gerçeklikten arındırır. (BYUNG-CHUL HAN / Palyatif Toplum-Günümüzde Acı)

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