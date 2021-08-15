Hiç üşenmemiş, ta İstanbul Boğazı'na kadar yol alıp gelmişÇöl sıcağı ve denizden içerilere doğru esen rüzgâr...Şimdi okudunuz vediye geçirdiniz içinizden,değil mi?Belki menekşeleriyle konuşan bir anneniz vardı, oradan aklınıza geliyordur.Belki Yaşar'ın meşhur şarkısından...Belki (Ece Ayhan'ın şiirinden mülhem)camekânındaki menekşelerden...

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Boğaz iyotsuz, hava sıcak, puslu ve sanki susuz.Haberler iç burkucu.Kahvedeki gençlerin çıtı çıkmıyor.Yaşlılar mı?Tam şimdi, şu an hayatımızı tartıyor gibiyiz...Uçuşan kâğıt peçeteler gidip kahvenin en titiz müdaviminin ayaklarını buluyor.Şimdikinikaç kişidir acaba?

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Tabletimden bakıyorum.Instagram sayfasına şunları yazmış..."Dünya can çekişiyor.Canlıları sevmiyor musunuz?Çevreyi neden önemsemiyorsunuz?" Şimdi sabahtan telefon açmıştır arkadaşları:"Ay şekerim ne doğru yazmışsın!"kitlelerin ve tabiatın bedel ödediğini aklına bile getirmeyecek elbette...Hep böyle soracaklar.Havası var sormanın...Duygulu gösteriyor.Ama cevapları olmayacak.

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Cezayirli Albert Camus gibiderdim.Kışın ortasında bile sımsıcak bir yaz...Tam kalbimde.Buna inanır, böyle yaşardım.Şimdi yazın ortasında yaz nerede?Cezayir'debile merhem bulunmaz bu yaraya...En iyisi biz menekşelere geçelim yine...Biri de diyor ki, Cezayir'de yokmuş zaten bunlardan...Bu kadar doğrucusunuz da kardeşim, niye sabah akşam yalanla yatağa giriyorsunuz?

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Bir şilep homurdanarak Karadeniz'e doğru geçiyor.Havanın kararmasını bekleyeyim mi, karar veremedim.Hani yaz diyoruz ya...Güneşmiş, denizmiş, tatilmiş...Bunlar koskoca insanlık tarihinin topu topu 150 yıllık fazla modern bir kurgusu.Eskiden hep bunları yazardım...Eskiden...