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HAŞMET BABAOĞLU
Gitgide çirkefleşen dünya

Gitgide çirkefleşen dünya

25.05.2021, Salı
Bak şu işe!
ABD Başkanı'nın Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci, FOX TV'ye çıktı ve dedi ki...
"Bence virüsün Çin'deki çıkış kaynakları konusunda araştırma yapmaya devam etmek gerekir. Virüsün doğal biçimde geliştiği iddiasına ikna olmuş değilim." Medya haberi "ABD'nin en yetkili isminden çok konuşulacak sözler" diye veriyor...
Bu mu yani?
Bu kadar basit mi?
Dedikodusunu yapıp geçecek miyiz?
Bir yıldır aynı şeyi söyleyen herkese "ahmak komplocu" muamelesi yapanları şimdi görelim!

***

Trump benzer sözler ettiğinde Dr. Fauci'nin yüzüne yerleştirdiği alaycı ifadeyi hatırlıyorum.
Şimdi ne oldu da buralara geldik?
Biden da aynı...
Trump'a "Pandemiden Çin'i mesul tutmak ırkçılıktır" diyen Biden, iktidara gelince Çin gerçeğiyle yeni tanışmış gibi haller içine girdi.
Ve geçen hafta baktık ki...
"Virüsün ilk olarak Vuhan'daki laboratuvarda görüldüğüne" dair eski bir istihbarat raporu sızdırıldı. (Unutmayın, 2019 yılında o laboratuvarda çok sayıda seçkin Fransız ve İtalyan viroloğun bulunduğu az konuşulmadı ama hepsi sosyal medyada sansürlendi.)
Ardından da Dr. Fauci'nin TV'deki açıklaması geldi.

***

"Bütün bunlar ABD içi politik çekişmeler, aldırmayın" diyecek tipler çıkar şimdi.
Malum, pandemiye ve hâkim global söylemlere iman edenler çok...
Ama şurası çok açık...
Dünya iyice çirkefleşiyor, çamura dönüşüyor.
Virüs, hem bilim ahlakını, hem de politik ahlakı yiyip bitiriyor.
Ama daha başlangıçtayız...
Uyanık kalmaya çalışanlara "Sizi gidi komplocular" diye saldıranların komplonun tam göbeğinde olduklarını idrak edeceğimiz günlerin geleceğine eminim.

***


BİDEN KİMLERİ KASTETMİŞ, ANLADIK MI?
Biden'ın 16 Aralık 2019'da bir televizyon kanalında Türkiye hakkında yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuz, değil mi?
"Muhalefetin içindeki geçmişte bağımız olan unsurlarla doğrudan iletişime girip Erdoğan'ı devirmeleri için cesaretlendirmeliyiz."
Sonra sözünü düzeltmek ister gibi; "Darbeyle değil, darbeyle değil, seçimle..." demişti.
Sanırım, ABD Başkanı'nın konuşmasında bahsettiği "unsurlar"ın kimler olduğu şu günlerde ortaya çıkmaya başladı.
Biden geldiğinden beri uyuyan FETÖ hücreleri birer birer uyandırılıyor.
Sadece sosyal medyaya odaklanmayın sakın...
Hemen yanı başınızda birden "uyandırılan" militanları da göreceksiniz.

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