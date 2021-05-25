Bak şu işe!ABD Başkanı'nın Baş Tıbbi DanışmanıFOX TV'ye çıktı ve dedi ki...Medya haberi "ABD'nin en yetkiliisminden çok konuşulacak sözler" diyeveriyor...Bu mu yani?Bu kadar basit mi?Dedikodusunu yapıp geçecek miyiz?Bir yıldır aynı şeyi söyleyen herkesemuamelesi yapanları şimdi görelim!

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Trump benzer sözler ettiğinde Dr. Fauci'nin yüzüne yerleştirdiği alaycı ifadeyi hatırlıyorum.Biden da aynı...Trump'a "Pandemiden Çin'i mesul tutmak ırkçılıktır" diyen Biden, iktidara gelince Çin gerçeğiyle yeni tanışmış gibi haller içine girdi.Ve geçen hafta baktık ki...dair eskibir istihbarat raporu sızdırıldı. (Unutmayın,2019 yılında o laboratuvarda çok sayıdaseçkin Fransız ve İtalyan viroloğun bulunduğuaz konuşulmadı ama hepsi sosyalmedyada sansürlendi.)Ardından da Dr. Fauci'nin TV'dekiaçıklaması geldi.

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"Bütün bunlar ABD içi politik çekişmeler, aldırmayın" diyecek tipler çıkar şimdi.

Malum, pandemiye ve hâkim global söylemlere iman edenler çok...

Ama şurası çok açık...

Dünya iyice çirkefleşiyor, çamura dönüşüyor.

Virüs, hem bilim ahlakını, hem de politik ahlakı yiyip bitiriyor.

Ama daha başlangıçtayız...

Uyanık kalmaya çalışanlara "Sizi gidi komplocular" diye saldıranların komplonun tam göbeğinde olduklarını idrak edeceğimiz günlerin geleceğine eminim.

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BİDEN KİMLERİ KASTETMİŞ, ANLADIK MI?

Biden'ın 16 Aralık 2019'da bir televizyon kanalında Türkiye hakkında yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuz, değil mi?

"Muhalefetin içindeki geçmişte bağımız olan unsurlarla doğrudan iletişime girip Erdoğan'ı devirmeleri için cesaretlendirmeliyiz."

Sonra sözünü düzeltmek ister gibi; "Darbeyle değil, darbeyle değil, seçimle..." demişti.

Sanırım, ABD Başkanı'nın konuşmasında bahsettiği "unsurlar"ın kimler olduğu şu günlerde ortaya çıkmaya başladı.

Biden geldiğinden beri uyuyan FETÖ hücreleri birer birer uyandırılıyor.

Sadece sosyal medyaya odaklanmayın sakın...

Hemen yanı başınızda birden "uyandırılan" militanları da göreceksiniz.