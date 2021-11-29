Ukrayna’da savaş ihtimali artıyor

Ukrayna'da savaş havası var. Rusya sınıra muazzam yığınak yapıyor. ABD, Ukrayna'ya hem askeri mühimmat hem de eğitim desteği veriyor. Genel olarak Batı ittifakı Ukrayna meselesini somut olarak yapabileceği bir şey olmasa da diri tutmaya ve hatta zaman zaman kaşımaya devam ediyor.

"Nereden çıktı bu" diye düşünmeyin. Zaten 2014'ten bu yana Ukrayna meselesi kesin bir sonuca bağlanmadı. Gerçi Rusya, Kırım'ı işgal etti ama Ukrayna'yı dize getiremedi. Bu haliyle Ukrayna, Rusya'dan bakınca hep yumuşak karnı gibi görünüyor.

Rusya'nın bu endişesini yersiz bulabilirsiniz. Hatta Ukrayna'ya karşı bir savaş başlatmanın mazereti olarak kullandığını da düşünebilirsiniz. Haklısınız. Ama bu Rusya'nın irrasyonel olduğu anlamına gelmez.

Aksine Rusya baştan beri Ukrayna'yı arka bahçesi olarak görüyor. Çok da avantajlı olmadığı bir zamanda bile Avrupa'nın Ukrayna'yı kaşımasına son derece sert bir tepki vermekle kalmamış, yayılma gündemini devreye sokabilmişti.

Ama buna rağmen hala Rusya'nın eline koz vermeye devam ettiklerini de söylemek lazım. Bu şartlar altında Batı'nın Ukrayna'da en azından statükoyu korumaya yönelik hareket etmesini bekleyebilirsiniz.

Sanırım yeni uluslararası konjonktüre uyum sağlama beceriksizliğinden veya yeni gerçekliği göz arda etmeye yönelik duygusal tepkilerden olsa gerek bir türlü Ukrayna konusunda yeni bir ayarlama yapılmıyor. Hem Ukrayna'nın direnmesini sağlayacak kadar destek veriliyor hem de Rusya'nın iştahını kesecek adımlar atılmıyor. "Bu en tehlikeli çizgidir" diyebilirim.

Eğer Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'da bir batağa saplanacağı gibi anlamsız hesaplara girdiyse durum daha da vahim demektir. Son olup bitenlerden ders almamışlar demektir. Ukrayna, Rusya'nın bir hibrit savaş yöntemine uygun olarak en kolay örgütlenebileceği ve dolayısıyla en hızlı askeri zafer elde edebileceği ülkelerden biri. 2014'te nasıl olduğunu gördük.

Zaten Rusya'yı asıl cesaretlendiren bu. Ne askeri başarının önünde bir engel var ne de diplomatik bir engel. Şartlar böyle olunca Batı ülkeleri kendilerini kandırmaya devam ediyor. Putin'i ve Rusya'yı kınamak, psikolojik takıntıları nedeniyle yayılmacılık yaptığı konusunda yakınmak kolay olanı. Ama çaresizliğin göstergesi. Haklı bile olsanız faydası yok. Üzgünüm ama bu kötü senaryoya doğru gidiyoruz.

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