Bu da tamam!

Hükümetler eleştirilir, hem de sonuna kadar. Demokrasinin altın kurallarından biridir. Ama insanın eleştiri yaparken de elini azıcık vicdanına götürerek konuşması lazım.

Bakmayın siz muhalefetin gerçekten kopuk söylemine. Ülkemizde iktidarlar oldukça sert dille eleştirilir. Ve hatta AK Parti iktidarına karşı yıllarca eleştiri adı altında yıkıcı ifadeler açıkça kullanıldı. Geniş bir muhalif kitle, ülkedeki iktidarı tarif ederken gayrimeşru ilan etme cüretini bile gösterebiliyor. Buna karşın AK Parti iktidarı uzun yıllardır inşa etmeye ve dönüştürmeye devam ediyor. Bir taraf nefret siyasetine dayalı bir hâl almışken Erdoğan ülkede hayal bile edilemeyen şeyleri teker teker gerçekleştirdi.

Sadece yollar, hastaneler ve okullardan bahsetmiyorum. Onların inşasına alıştık zaten. Neredeyse haber değeri kalmadı. Ülkenin altyapısı son 20 yılın içinde öylesine bir dönüşümden geçti ki, bundan önceki 70 yıllık cumhuriyet tarihini bile defalarca katladı.

Dahası ülke tarihinde tabu niteliği taşıyan birçok üstyapı dönüşümü de gerçekleşti. Darbelere karşı direnişten tutun da başörtüsünün kamuda serbest hale gelmesine kadar birçok dönüşüm bu iktidar döneminde yaşandı.

Ayasofya en büyük hayallerden biriydi. Bugün cami olarak hizmet ediyor.

Taksim'de bir cami projesi uzun yıllar boyunca konuşulmuştu. Hatta sembolik bir değer kazanmıştı. Maalesef ülkede bazı semtleri kurtarılmış bölge gibi gören ve milletin dini hassasiyetlerine karşı aleni düşmanlık edenler, Taksim'e cami fikrini dile getirenleri tehdit ediyordu. Düşünsenize, Müslüman bir ülkede en merkezi semtlerden birinde ciddi bir cami ihtiyacı var. Ama birileri bunu tehdit unsuru gibi görüyor. Akıl alabilir bir durum değildi.

Fakat hepimiz alıştırılmıştık bu duruma. Anormal, normal gibi algılanır hale gelmişti.

İşte Erdoğan vizyonu ve iradesi burada devreye giriyor. Yıllar boyunca dile getirdiği her türlü taahhüdü teker teker gerçekleştirdi. 30 yıl öncesinden eliyle işaret ettiği yerde cami açılışını dün gerçekleştirdi.

Şimdi bunu basit bir işmiş gibi görme eğiliminde olanlara rastlıyorum. Sanırım Erdoğan'ın bu ülkeye böylesi bir etkisi oldu. Zoru, kolay gösteriyor. Son 20 yılın içinde öylesine önemli dönüşümler, öylesine ustalıkla gerçekleştirildi ki, bu kazanımların ciddiyetini fark etmez bir hâl meydana gelmiş olabilir.

Ama şöyle kabaca bir alıştırma yapın. Ülke tarihine bakın. Konuşulması bile tehlikeli olarak görülen nice büyük işler yapıldı. Kusura bakmayın. Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu irade olmasaydı, bunların hiçbiri olmazdı. Bir de Erdoğan muhaliflerine bakın. Onların bu ülkeye neler teklif ettiğine bir bakın.

Her siyasi aktörün başardıkları ve başaramadıkları olabilir. Ancak ne derseniz deyin, Erdoğan bu ülkenin tarihine muazzam bir damga vurdu. Vaatlerini adım adım gerçekleştirdi.

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