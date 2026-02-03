Tabela konuşur!

Kendi çapında "krizler" barındıran maçtan üç puanla gelmek önemliydi. Oyun ve mücadele, hatta plan Kocaelispor'un yönetimindeyken, bol sıfırlı sözleşmenin hakkını verdi Asensio… Devre biterken, rakip bunaltmışken, tribünler havasındayken nefis bir füze ile tabelayı değiştirdi matador. Hem Kocaelisporlu oyuncuların hayalleri yıkıldı bir anda hem de Fenerbahçe'nin takım aklı yeniden devreye girdi. Benzer görüntü Bükreş'te de yaşanmıştı. Rakibin baskısına teslim olup, atak organizasyonuna sadece uzun topların peşinden koşarak giden bir Fenerbahçe takımı. Guendouzi transferinin, bu tip hapislerin "tahliye" planı olduğunu düşünmüştük. O da Alvarez ile birlikte kıramadı baskıyı.

Tedesco'nun mecburiyetleri var. Talisca'sız yapamaz, santrforsuz oyunda da etkili olamıyor. Asensio oyun aklı olarak sahada olmalı. Sadece En-Nesyri'nin takım savunmasında enerji ürettiğini düşünürseniz, Selçuk İnan ile birlikte bir pas takımı haline gelen Kocaelispor'a "dur" da diyemiyorsunuz. 60'taki üç değişiklik ile Nene-Kerem tehdidi oluşturdu genç hoca. Ardından Talisca'nın yerine Fred kararıyla da orta saha direncini artırıp, topun takımında "akıl" kazanmasını sağladı. Dakikalar geçmeden gelen ikinci gol bu yüzden sürpriz olmadı. Petkovic gibi bir santrforla düşman çatlattı Körfez ekibi. Her takımın "Keşke bende olsa" diyeceği kalite ile oynayıp, üçüncü bölgeyi organize ediyorlar. Skriniar bile çıkamadı öne. Klasik söylemdir; önemli olan kazanmak. Çok sert bir maç serisi geçirdi Fenerbahçe. Nefes bile alamadan geldiler bu deplasmana. Yarış devam ediyor.