Herkes Fenerbahçe'nin başına geçecek teknik direktörün açıklanmasını bekliyor.Fenerbahçe genç teknik adam denemelerinebaşladı.olmayınca, uzun bir aradan sonraile başlayıp, şampiyon oldular.Sonrasındavegeldi.Ali Koç,ilebaşladı,ile yapamadı,'a ipleriverdi ama yeterlibulmadı. Son10 maç Emre Belözoğlu'nugördükdireksiyonda.Buradan hareket ile kulübü tanımayan, taraftarın beklentilerini anlamayan, futbolun gerçekleri ile camianınaynı potada eritemeyen teknik adamın, güven endeksi de hep diplerde oldu. Bunun üstüne kendi kararını alamayan, sosyal medya ve taraftar reflekslerini dinleyen bir yönetme metodu geldi.Emre Belözoğlu, futbolculuğunda da takımı yönetirken de bu hassasiyetlerin farkında olan ve futbolculardan da bunu talep eden bir yönetici olarak karşımıza geldi.Oynattığı futbol kendi oyun gücünü taşıyor, rakibi baskıda tutuyor ve Fenerbahçe'yi hep gole yakın gösteriyordu.Eğer Ali Koçendişesindeyse,kendi tecrübelerinden hiçders almamış demektir. Türkiye'de"başarı" kolektif birolaydır. Sadece teknik adamıngücü yetmez buna. Yönetim,taraftar, medya ayaklarıda vardır. Dışarıda dengetutturulmuşsa, takımda budalgada mutedil sallanır.Emre Belözoğlu'nun transferinde rol aldığı kadro yüzde 70 korunurken, takımıalmış bir figürden vazgeçmek esasında riskin en büyüğü olur. Düşünün, Sivasspor maçı kazanılsaydı; Emre Belözoğlu şampiyon takımın hocası olacaktı.ÜST düzey bir teknik adam ile Belözoğlu ikilisinde problem yaşanmaz. Ama geçen yılki gibi kariyer eşitliği yaşanırsa dedikodular bitmez. Geçen sezon Erol Bulut'un işine karıştığı konuşuldu Emre Belözoğlu'nun. Belözoğlu takımın başına geçip, başka tercihlerle, bambaşka bir oyun oynatınca da sesleri kesildi. Böyle bir gücü olsaydı Belözoğlu'nun, Erol Bulut'a oynattırırdı aynı oyunu.İnter'e bile birlikte transfer olan, birbirleri için yaşayan bu ikili, başarı rotasında da kavga etmezler. Eski dostlar, paylaşmayı bilirler.FENERBAHÇE kongresinde henüz Ali Koç'a rakip çıkmadı, çıkmayacak da. Adı geçenlerle konuştuğumuzdadiyorlar.Büyük kulüpler tek aday ile seçime gitmemeli. "Senden daha iyi yaparım" diyen başkaları olmalı, kaybedeceğini bilse bile kendini ifade etmeli. Bunu isterdim. Rakip olmak, düşman olmak değildir. Bu havanın yaşanması da gerekirdi. Şimdi,bölümü için herkeskeskinleştiriyor. Seçimin bir gün öncesi Ali Koç için hiç kolay geçmeyecek.