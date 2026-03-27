Dolar saltanatı ıçın ölen masumlar

MASUM insanların öldüğü, şehirlerin yakılıp yıkıldığı savaşların temeli yine paraya, ekonomik gücü korumaya dayanıyor. Emperyal arzular ile başlatılan savaşların perde arkasında DOLAR SALTANATINI KORUMA hedefi yatıyor.

Dün A HABER'de Cansın Helvacı ile savaşın arkasındaki PETRODOLAR sistemini konuştuk. A HABER editörlerinin hazırladığı analiz, yakın tarihte meydana gelen ve liderleri yok edilen ülkelerin ortak özelliğini de ortaya koydu.

Bu ülkelerin tamamıdoların hakimiyetinikıracak yerel parabirimleriyle ticaretibaşlatma hamlesinegirişmişlerdi...

1940'lara kadar uzanan olaylar zincirinin son döneminde neler yaşandı, daha yakından bakalım...

IRAK (2003): Saddam Hüseyin, Ekim 2000'de 'düşmanın para birimi' dediği ABD dolarını terk edip petrolünü euro ile satmaya başladı. Petrolü farklı para birimleriyle ile satmaya başladıktan tam 3 yıl sonra "Kitle İmha Silahları" iddialarıyla suçlandı ve Irak işgal edildi. Bu hamle ile ülkesine önemli bir kazanç getiren Saddam Hüseyin idam edildi...

LİBYA (2011): Afrika Birliği Başkanı olan Muammer Kaddafi, Afrika kıtasındaki devletlere Amerikan dolarından bağımsız yeni bir para birimine, Altın Dinar'a geçmelerini önerdi. Bu yeni para biriminin amacı, petrol gelirlerini Amerikan bankaları yerine devlet kontrolündeki fonlara yönlendirmekti. Başka bir deyişle, petrol işlemlerinde dolar kullanımını durdurmaktı.

Nijerya, Tunus, Mısır ve Angola gibi ülkeler para birimlerini değiştirmeye hazırdı. Ne yazık ki, 2011'de "İnsan hakları" bahanesiyle sokak ortasında katledildi; proje rafa kaldırıldı...

VENEZUELA (2026): Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi, satışta yuan başta olmak üzere dolar dışındaki para birimlerini kullanmaya kalkınca "diktatörlük" suçlamalarıyla kuşatıldı, petrollerine el konulmak istendi. Lideri ABD'nin gece operasyonu ile kaçırıldı ve tutuklandı. Akıbeti bilinmiyor...

İRAN (2026): Tahran yönetimi petrolü yuan ve rupi ile satarak Petrodolar sistemine savaş açtı. Dolar saltanatını yıkmaya yönelik bu hareket sonrası 'nükleer silah' bahanesiyle ABD ve İsrail İran'a saldırdı, masum insanları öldürdü. İran hem İsrail'e hem bölge ülkelerine misilleme yaptı.

Savaş sürüyor...

SALTANATIN TEMELİ

ABD'nin dünya üzerindeki emellerini gerçekleştirirken dayandığı iki güç bulunuyor.

Birincisi askeri güç...

Dünyanın her yerine müdahale edebilecek, teknolojik silah ve ordu gücü. Bu gücün etkinliği elbette tartışılıyor.

İkincisi ise çok güçlü bir silah olan dolar...

ABD doları, bugün dünyanın rezerv para birimi.

Peki bu ne sağlıyor?

Dünya ticaretinin yüzde 70'e yakını dolar üzerinden yapılıyor.

Dolar, döviz işlemlerinin yüzde 90'ında kullanılıyor.

Merkez bankalarının döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ında dolar hakim.

Emtia fiyatları dolar ile belirleniyor. Petrol dolarla fiyatlanıyor ve satılıyor. Bu yüzden ülkeler petrol almak için dolar tutmak zorunda.

Sonuç?

ABD dolar basar, dünya da onu kullanır.

Ama asıl kritik nokta finansal güç olarak kullanılmasında ortaya çıkıyor. Bu noktada şunları sağlıyor...

Bir ülke dolar sisteminden çıkarsa önce bankacılık sistemi kilitleniyor, dış ticareti zorlaşıyor ve ödeme sistemlerinin tamamı ortadan kalkıyor. Son dönemde önce İran sonra Rusya'da bu net şekilde yapıldı.

ABD bastığı kağıt para ile bedava borçlanabiliyor.

Düşünün sizin rekor seviyede borcunuz var. Bu borcu hiçbir maliyeti olmadan kendi bastığınız parayla ödüyorsunuz...

KORKTUKLARI SONUÇ

Özetlemeye çalıştığım bu PETRODOLAR ve ekonomik yaptırım gücünü korumak için her yolu mubah sayan bir ABD var. Çünkü bu güç ellerinden giderse başlarına gelecekleri de biliyorlar. Bu yüzden dolar hakimiyetini kırmak isteyen ülke ve liderleri hedefe koyuyorlar. Peki dolar hakimiyeti çökerse neler yaşanır? Özetle bakalım...

Petrodolar sistemi çökerse öncelikle dünyada yeni bir ekopolitik düzen ortaya çıkar.

Dünya ülkeleri petrol ve emtia almak için dolara ihtiyaç duymaz. Talep biter. Bedava borçlanma zora girer.

Karşılıksız basılan trilyonlarca dolar ABD'ye geri döner. Enflasyon patlar, faizler yükselir, ekonomi çıkmaza girer.

Sonuç olarak doların gücü zayıfladıkça ABD'nin finans sistemleri üzerindeki gücü azalır. Devasa savunma bütçesi küçülür, askeri güç zayıflar...

Bunlar olsun istemedikleri için de Siyonist İsrail ile bir olup dünyayı kaosa sürüklüyorlar...