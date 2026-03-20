Haber alma özgürlüğü

Önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'da düzenlenen Gazeteciler ve Yazarlar İftar Programı'na katıldık. Programda Başkan Erdoğan'ın konuşmasında mesleğimiz açısından çok önemli vurgular yer aldı.



Özellikle bölgemizde devam eden 'kirli savaş' dolayısıyla ortaya çıkan dezenformasyon çabalarını gündemine alan Başkan Erdoğan gerçek gazeteciliğin önemini de bir kez daha vurguladı ve şu çağrıyı yaptı: "Her cephedeadeta bir hakikat savaşıverdiğimiz bu dönemde,medya kuruluşlarımızındaha fazla inisiyatifalmasını, daha aktifve etkili olmasınıbekliyoruz..." Bu noktada gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirten Başkan Erdoğan "Ülkemize yönelikbeşinci kol faaliyetlerini,algı mühendislikleriniTürkiye'nin imajve itibarını hedefalan karalamakampanyalarını sizlerinde güçlü desteğiyledaha kolay ve hızlıengelleyeceğimizeinanıyorum" dedi.



Silahlarla birlikte algıyla yönetilen bir savaş ortamında, doğru bilgi ve gerçek gazetecilik önem kazanıyor. Başkan Erdoğan doğru bilgi akışının önemini de şu sözlerle hatırlattı:

"Güçlü bir toplumyapısı ancak sağlıklıbir bilgi akışıylamümkündür. Hakikatile söylenti, gerçeklealgı arasındaki sınırıngiderek belirsiz halegeldiği bir medyadüzeninde gazetecilik,toplum için adeta pusulaişlevi görür..." KARANLIK DÖNEM

Başkan Erdoğan konuşmasında bir dönem milli iradeye, demokrasiye., devlet düzenine 'ayar' vermeye odaklanmış medya düzenini de hatırlattı.

Meslek hayatımda özellikle 90'lı yıllarda bizzat yaşadığım, vesayetçi odaklarla kol kola giren, toplumun tüm değerlerine düşman gazetecilik ve medya anlayışını yeniden hatırlamış olduk.



O dönem atılan manşetler ile milli iradeye set çekilmeye çalışılmış, toplumun inançları hedef alınmış, medya vesayet odaklarının aparatı haline getirilmişti. Ama bu gidişe millet 2002'de 'DUR' dedi, Başkan Erdoğan'ın etrafında kenetlendi. Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye bugün dünyada oyun kuran, sözü dinlenen, küresel bir güç haline geldi. Medyadaki o karanlık dönem de geride kaldı.



BARONLAR GERİDE KALDI

Başkan Erdoğan iftardaki konuşmasında o dönem medya düzenini şu sözlerle hatırlattı ve o günlerin mazide kaldığını belirtti:

Televizyon ekranları,gazete köşeleri, dergisayfaları on yıllarboyunca tek tipçi, teksesli ve üstenci birzihniyetin inhisarınamahkum olmuştur.

Geçmişte öyle günleryaşadık ki farklı seslersusturuldu, halkıntarafsız haber almahakkı engellendi. Medyaorganları toplum vesiyaset mühendisliğininaparatı olarakhoyratça kullanıldı.

Ama şimdi bunlarınhemen hepsi mazidekaldı. Manşetleriylehükümetler kuruphükümetler devirenmedyabaronları artıkeski Türkiye'dekaldı. Milleteparmaksallayan,milletetepeden bakanvesayetçileradına milliiradeyeve siyasetkurumunaayar verenmedya düzeniartık geridekaldı. Kaleminive köşesiniantidemokratikgüç odaklarınakiralayansilahşörler artıkgeride kaldı. Haberbültenlerinde Cumanamazına gidenöğrencilerin hedefgösterildiği karanlıkgünler, figürleri vefigüranlarıyla birlikteartık geride kaldı.

Bugün her bakımdandaha özgür, dahaçoğulcu, daha renkli birbasın ve yayın ikliminesahibiz. Sizlerin degayretleriyle bu iklimikoruyup güçlendirmekarzusundayız.

İmtiyazlarınıkaybedenler rahatsızolsa da inşallah birdaha o eski günlerinhortlatılmasına izinvermeyeceğiz....



MEDYA YÖNETİCİLERİNE GÖREV

Başkan Erdoğan'ın iftarda medya yöneticilerine bir çağrısı da vardı. Meslekte kıdemli gazetecilerin hem çalıştıkları kurumları hem de kendilerini bir eğitmen, daha doğrusu bir mentör olarak görmeleri gerektiğine inandığını dile getirdi. Türkiye'nin ve geniş coğrafyanın fikri hür, kalemi özgür, zihni berrak, vicdanlı, donanımlı ve milletin değerlerinden beslenen gazetecilere ihtiyacının olduğuna dikkati çekti ve şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bunlarıda yetiştirecek olanlarsizlersiniz. Bu hedefdoğrultusunda ortayakoyacağınız çabalardadaima yanınızdaolacağımızı bilmeniziistiyorum. İnsanlarındoğru bilgiye rahatlıklaulaşabildiği, farklıgörüşlerin özgürce ifadeedilebildiği ve hakikatinmerkeze yerleştiği güçlübir medya hepimiz için hayati önemdedir."