Ramazan kolisi tazminatı artırır

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardımlaşmalar da arttı. Bireysel yapılan yardımlaşmaların dışında şirketler de çalışanlarına bu ayda önemli desteklerde bulunuyor. İşçilere düzenli olarak verilen tüm yardımlar kıdem tazminat hesabında kullanılıyor. Bunların arasında bir kültür haline gelen ramazan kolileri ya da yardımları da var. Peki uygulama nasıl? İşte detaylar...

Kıdem tazminatı nasıl alınıyor?

Son iş yerinde en az bir yıl çalışanlar kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmışlarsa kıdem tazminatı alabiliyorlar.

İstifa edenler kıdem tazminatı alamaz mı?

Yasamızsa göre istifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı istisnaları da var. Emeklilik, askere gitme, kadınlar için evliliğin üzerinden bir yıl geçmeden ayrılma, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlama bunlardan bazıları.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı yasa gereği son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan süre ile son brüt maaş çarpılarak tazminat bulunuyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesilebiliyor.

Çalışılan süre hesaplanırken sadece yıla mı bakılıyor?

Hayır tüm süre göz önüne alınıyor. Yıl, ay ve günler ayrı ayrı hesaplanıyor.

Brüt maaş hesabı nasıl yapılıyor?

Brüt maaş sadece aldığınız ücretinizden değil, size düzenli ödenen tüm paralardan oluşuyor.

Giydirilmiş brüt ücret nedir?

Yasal kesintiler yapılmadan önceki ücret brüt ücreti oluşturuyor. Giydirilmiş brüt ücrette ise yıl içinde düzenli olarak ödenen tüm ayni ve nakdi ödemeler ekleniyor. Böylece çalışanın tüm ek gelirleri de brüt ücret hesabında tutuluyor. Örneğin brüt ücreti 50 bin lira olan bir çalışana yılda iki kez 10'ar bin lira ikrâmiye ödeniyorsa, 20 bin lira 12'ye bölünüp brüt ücrete ekleniyor. Böylece brüt ücreti 51.667 TL oluyor. Burada düzenli ödenmeyen mesai, prim gibi ödemeler dikkate alınmıyor.

Ramazan yardımları nasıl ekleniyor?

Giydirilmiş brüt ücrete eklenecek ödemelerin düzenli olması şartı var. Bir kere yapılan bir destek tazminat hesabında kullanılmıyor. Sürekli olması gerekiyor. Örneğin bir iş yeri her yıl ramazan yardımı yapıyorsa ve bu düzenli tekrarlanıyorsa tazminata katılabiliyor.



BRÜT MAAŞA DAHİL EDİLENLER

1. Yemek yardımı,

2. Kasa tazminatı,

3. Gıda yardımı,

4. Yakacak yardımı,

5. Eğitim yardımı,

6. Konut yardımı,

7. Giyecek yardımı,

8. Erzak yardımı,

9. Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli,

10. Unvan tazminatı,

11. Aile yardımı,

12. Çocuk zammı,

13. Temettü,

14. Taşıt yardımı,

15. Yıpranma tazminatı,

16. Sağlık yardımı,

17. Mali sorumluluk tazminatı,

18. Aydınlatma, yakıt, su bedeli,

19. Teşvik primi,

20. Devamlı ödenen primler.



BRÜT MAAŞA DAHİL EDİLMEYENLER

Tazminat hesabında bazı ödemeler ise dikkate alınmıyor. Bunlardan bazıları ise şöyle: Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, genel tatil ücreti, doğum ve ölüm yardımı, devamlı olmayan primler, fazla çalışma ve mesai ücreti...