Kart ve kredide yeni dönem

Bankalara olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Böylece milyonlarca vatandaş hem kredi kartı hem de kredi borçlarından küçük taksitlerle kurtulma imkânına kavuşacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni karar ile kredi kartı limitleri de değişecek. İşte yapılandırmanın detayları...

Kimler borçlarını yapılandırabilecek?

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri yapılandırılabilecek.

Yapılandırma şartları belli oldu mu?

Yapılandırma için vade seçenekleri 48 aya kadar çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre de uygulanacak akdi faiz oranı, ilan edilen aylık referans oranını aşamayacak. Bu da yüzde 3.11 olarak belirlendi.

Vade: 48 ay

Faiz: %3.11

Son tarih: 29 Nisan 2026

Başvuru yeri: Borçlu olunan bankalar



Yapılandırma nasıl uygulanacak?

Şartları taşıyan borçlular ilgili bankaya başvuracak. İstedikleri vade seçeneğine göre borçlarını taksitlendirecek ve ödemelere başlayacak.

Ödemeler nasıl olacak?

Kredi kartında yapılandırılan aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılmayacak.

Kart limiti kullanılabilecek mi?

Yapılandırmadaki kredi kartı limiti olduğu sürece kullanılabilecek. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı, limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek. Yapılandırma için 3 ay içinde başvurmak gerekiyor. Karar tarihi 29 Ocak 2026. Buna göre borçlu vatandaşlar 29 Nisan'a kadar bankalarına başvurabilecek.

En avantajlı ödeme şekli hangisi?

Borçlar 48 aya kadar taksitle yapılandırılabiliyor. Ödeme gücü hangi taksite yetiyorsa o vadeyi seçmek daha doğru. Ancak hesaplamalar kısa vadeli yapılandırmanın avantajlı olduğunu gösteriyor. Böylece daha kısa sürede daha az ödeme yaparak borç kapatılabilecek.

ÖRNEK HESAPLAMA 100 BİN LİRA BORÇ İÇİN ÖDEME TABLOSU



EĞİTİM VE SAĞLIK LİMİT SINIRINDAN ETKİLENMEYECEK



Kredi kartı limitleri düşürülecek mi?

Kredi kartındaki limitler kısmen düşürülecek. Burada sınır 400 bin lira olarak belirlendi. Bunun üzerindeki limitler gelir ve harcama ile uyumlu değilse belli bir formülle düşürülecek. Tüm kartların toplamı 400 bin liraya kadar olan limitler değişmeyecek.

Bunun için bir tarih belirlendi mi?

Son tarih 15 Şubat olarak belirlendi. Fakat BDDK dün aldığı kararla bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanıdı.

Yeni limit hangi formülle yapılacak?

400 bin liranın üzerindeki kart limitlerinde son bir yıllık harcamalara bakılacak. Bu harcamalar limitin altındaysa kalan kısmın yüzde 50'si düşürülecek.





750 bin liranın üzerindeki limitlerde uygulama nasıl?

Yüksek limitli kredi kartlarında ise kullanılmayan kısmın yüzde 80'ini indirme yapılıyor. 750 bin liranın üzerindeki limitli kartlarda bu uygulanacak.

Limiti 400 bin liranın altına düşenler ne yapacak?

Limit azaltılması sonucu istisnanın altında kalan kartların limitleri yükseltilecek. Örneğin limit azaltımı sonrası 15 Şubat'ta 200 bin liraya düşen bir kart limiti bankaya başvurularak 400 bin liraya çıkartılabilecek.

Yeni kart çıkartacaklar ne yapacak?

Yeni kredi kartı başvurularında ilk yıl maaşın sadece iki katı limit belirlenecek. Bu karta banka ikinci yıl ise en fazla gelirin 4 katı limit belirleyebilecek.







Eğitim ve sağlık harcamaları kapsamdışı mı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirirken, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanındı. BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi. BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.