Yahudinin kölesi ABD

İsrailABD ordusundadarbe yapıyor. Fanatiklerden, tapınakçılardan, İsrail yanlısı soykırımcılardan bir yönetim kadrosu kurulmak isteniyor. Amerikan ordusunun komuta kademesindeki birkaç komutan dışında neredeyse bütün yönetici kadro görevden alındı.

İsrail'e karşı olan neredeyseherkes ayıklandı. ABD ve İsrail, İran savaşını şu ana kadar kaybetti.



ABD'nin kurtarma operasyonu diye açıkladığı senaryonun da inandırıcı bir yanı yok. İddialara göre; ABD'nin;

"pilotu kurtarma operasyonu"dediği şey, aslında uranyumuçalma operasyonuymuş. Ana stok, pilotun "kaybolduğu" yer olan İsfahan'da bulunuyormuş. Sonuç feci bir fiyasko... Uçakların yanmış enkazı her şeyi açıklıyor. ABD, bu başarısızlığı gizlemeye çalışıyor.

En az 2 uçak ve 2 helikopterin düştüğü bir operasyonda başkakaç uçak dolusu insan vardı vebunlardan kaç tanesinin asker,kaç tanesi bilim adamı ve yaaskeri personel dışındakiler idi?



Ateşkes meselesinde ise temel sorun:

"Güven..." İranlılar Amerikalılara asla güvenmiyorlar... Evangelist/SiyonistEpstein Rejimi Trump'ın kulağınıçekerek cepheden kaçmaktanalıkoyuyor...



RÜŞVET, YOLSUZLUK, HAVLU

Ekrem, Özgür ve destekçileri;

Kemal gelmesin de ne olursa olsun diye çırpınıyorlar! Şaibeyi oluşturanları ve CHP Kurultayına pislik bulaştıranları anlıyorum da CHP'lilerin, göz göre göreGenel Başkanlığı parayla satınalanlara verdikleri inanılmazdesteği bir türlü anlayamıyorum.

İmamoğlu yolsuzluktan içeride... Özel'e yakın birçok isim hakkında fezleke düzenlenmiş, isimleri her gün rüşvetle, yolsuzlukla, bornozla havluyla anılıyor.



ŞİMDİ DE CHP'Yİ Mİ SOYUYORLAR?

Bizzat CHP'liler tarafından çok ciddi ve çirkin iddialar var. Mevcut yönetimin, parti taşınmazlarınımuvazaalı bir satışla, kuracaklarıyeni partinin üzerine ya daaracıların üzerine geçirmeleri ileilgili iddialar öne sürülüyor. Ekrem ve adamlarının İstanbul'da kurdukları sistem, bu sefer Özgür ile beraber CHP'yi mi soyuyor? Şimdi soru şudur:

Olası bir ayrışma durumunda gerçek Cumhuriyet Halk Partililer, bunların mı peşinden gidecekler?



LİDER DEVLET BAHÇELİ

MHP'de; Türkiye'de siyasetin kalbinin attığı İstanbul'da, İl Başkanlığı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedildi. DevletBahçeli; kararlı, açık, net,gerektiğinde neşter vurmaktançekinmeyen, sözünün üzerinesöz söylenmeyen bir lider... Devlet Bahçeli, Türk siyaset hayatında iz bırakan ve bu izler yıllar geçse de konuşulacak, unutulmayacak büyük bir devlet adamıdır... Tam da böyle bir zamanda, devletimizin başında, tecrübesi, başarısı ve karizmasıile Başkan Recep TayyipErdoğan'ın, arkasında DevletBahçeli ve Cumhur İttifakı'nıngörev yapıyor olması, yüceALLAH'ın Türkiye'ye müthiş birikramıdır...

