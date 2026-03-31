CHP idarecilerine yuh be!

CHP Genel Merkez idarecileri; rüşvet operasyonu sırasında 21 yaşındaki bir belediye çalışanı ile otel odasında basılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı'na destek açıklamaları yapıyorlar... Sizin hiçutanmanız yok mu yahu? Böylebir kepazeliğe aynı siyasi partideve görüşte oldukları için sahipçıkabiliyorlar... İddialara göre;



Uşak'ta bunları bilmeyen yokmuş, Uşak CHP İl Örgütü, olan biteni gözlerine sokmasına rağmen Genel Merkez görmezden gelmiş. 2026 yılının başından beri tüm Uşak bu konuyu biliyormuş. CHP Genel Merkezi bu rezaleti hiç mi duymadı?

Duyup da bir şey yapmadılar mı? Hiç mi rahatsız olmadılar?



ÖZÜR YOK, ÖZELEŞTİRİ YOK

Özeleştiri yok. Özür dilemek yok. Bu arada; bir kaç istisna hariç, CHP'nin yandaş medyası,kadın dernekleri, kadınhakları savunucuları yaşananiğrençlikleri görmüyorlar,duymuyorlar, konuşmuyorlar...

CHP'nin yancıları; sivil toplum örgütleri, gezici çapulcular, sanatçı bozuntuları havaya bakıp, ıslık çalıyorlar...



ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NA SORU

Ankara Etimesgut'ta DEPREMoldu mu? Ankara Etimesgut'uSEL aldı mı? Başka bir DOĞALAFET oldu mu? SALGINHASTALIK oldu mu? Hiçbiriyaşanmadı... O halde; için neden AÇIK İHALE yapmadınız ?

Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal bey; AÇIK İHALE usulü ile yapmanız gereken milyonlarca TL'lik ihaleyi, neden kapalı kapılar ardında ''pazarlık usulüyle" yaptınız?



BATI PUTUNA TAPAN SİYASİLER

Savaş nedeniyle bir kez daha anladık. Türkiye, kayıtsız şartsızBatı ile aynı safta yer alsınisteyenler, neredeyse bu amaçiçin kendilerini parçalayacaklar.

Türkiye'de her seçim, aslında bir beka meselesidir. Çünkü; düşmanlarımıza hizmet eden hainler, yıllardır demokrasi adı altında, kurdukları ya da gizli/açık destekledikleri siyasi partiler ile seçimlere giriyorlar.



Memleketimizde isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi görünen ama ruhları Batı'ya kul köle olmuşsiyasi kuruluşlar var. Hedefleri Türkiye'yi BATI'nın kulu kölesi bir ülke haline getirmek... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakını iktidarı, böylesine savaş günlerinde daha da büyük bir anlam ve önem kazanmıyor mu?