Ramazan Hoca’ya kumpas

EĞİTİM-BİRSEN Ramazan Hoca olayı hakkında uzun bir açıklama yaptı... İddiaya göre: Ramazan Hoca'ya Ramazan etkinliklerinin yapılması gerektiğini söylediği için kumpas yapıldı...



Okulda öğretmenler, öğrencileri örgütlüyor ve öğretmene karşı provokasyon yapıyorlar! Okuldaki Ramazan ayı etkinliklerine öfke kusan, azılı İslam karşıtı idareci ve yandaşları bu kumpası organize etmekle suçlanıyorlar. İddia doğru mu? Bu kumpasın içinde kimler var, hangi çevreler var? Eğer öyle ise hal ve durum çok tehlikelidir. İdeolojik sapkınlık sahibi insanlar; taşıdıkları ünvanları kullanarak, iyi, kötü, güzel, çirkin, makam, mevki, konum gözetmeksizin her türlü kötülüğü yapabiliyorlar...



MOLLALAR DEĞİL İRAN KAZANSIN

Fitne/imtihan günlerinden geçiyoruz. Bu fakir; Molla rejiminin değil, İran'ın kazanmasını istiyor. İsrail adlı katiller sürüsünün ve Siyonizm denilen sapkınlığın, iğrençliğin, ruh hastalığının karşısına dikildiği için İran'ın başarılı olmasını istiyor. Bunu istediğim için Molla rejimini desteklemiş olmuyorum. İran'ın mezhepçi ve yayılmacı stratejisinin verdiği zararı yok saymış olmuyorum...



FETÖ BAŞLATIYOR, CHP KÖPÜRTÜYOR

FETÖ başlatıyor, bazı CHP'li hesaplar köpürtüyor. FETÖ'cü sosyal medya hesapları, İBB ve başka bazı CHP idarecileri eliyle muhalif maskesi ile iktidara saldırıyorlardı, şimdilerde ise CHP içinde mevcut yönetime muhalif olanları da acımasızca linç ediyorlar. 17/25 Aralık 2013 sürecinde, Kılıçdaroğlu, CHP'yi FETÖ'nün oyuncağı yapmıştı. Zaman gazetesinin, Bank Asya'nın, Kanaltürk'ün önüne gidip kendilerini FETÖ kurumlarına siper edenler, günümüzde de hala CHP tepe yönetimindeler. Özgür Özel'in, FETÖ darbe girişiminden 8 ay önce FETÖ'cüleri Emniyette ziyaret etmesi de yeniden gündem oldu.



CHP ÖRGÜTLERİN MAŞASI OLMUŞ



İran savaşı, muhtemel ekonomik etkileri, fahiş fiyatlar, Terörsüz Türkiye gibi kritik konuların hiç birinin ana muhalefetin gündeminde olmadığını herhalde görüyorsunuzdur... İBB'den çalınan paraların hesabını veremeyenler, mahkeme salonunu birbirine katarlarken, CHP idarecileri de hırsızlığı ortaya çıkaran, belgeleyen Akın Gürlek'i hedef alıyorlar. Bunu da milletvekilliğinin sağlamış olduğu dokunulmazlık zırhı ile yapıyorlar... Özgür Özel'i CHP Genel Başkanlık koltuğundan edebilecek dava ile ilgili "mutlak butlan" endişesi giderek büyüyor. CHP seçmeni rüşvet, hırsızlık, usulsüzlük, adam kayırma iddialarına karşı ne yapacak...? Partililer yolsuzluklarla suçlananlar ile her geçen gün gönül bağlarını kopartıyorlar mı...? Bu soruların cevapları pek iç açıcı olmasa gerek ki Özel daha hırçın ve dengesiz davranıyor...

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtları, PKK/ KCK ve FETÖ bağlantılı, sabıkalı 3 isim tarafından sorgulanmış. Özgür Özel'in tapu provokasyonunun altından FETÖ-PKK çıktı. Bunların Özgür Özel'le telefon trafikleri ortaya çıktı. FETÖ ve PKK iltisaklı kişiler bu kayıtlara girmişler ve CHP merkeziyle doğrudan veya dolaylı yoldan ilişki kurmuşlar. Koskoca CHP, bu örgütlerin maşası haline gelmiş..