Erdoğan huzur ve güven

Savaşın bir büyük felakete doğru gitmesini isteyenler var. İran/ ABD/İsrail savaşı, Şii-Sünni-Arapmeselesine çevrilmek isteniyor. Bu çirkin ve korkunç bir tuzaktır. Asla bu tuzağa düşmemek gerekir. Elhamdülillah, ülkemizde huzur ve güven içindeyiz... Tam da böyle bir zamanda, devletimizin başında; tecrübesi, başarısı vekarizması ile Başkan Recep TayyipErdoğan'ın, arkasında DevletBahçeli ve Cumhur İttifakı'nıngörev yapıyor olması, yüce ALLAH'ın Türkiye'ye bir ikramıdır... Türkiye, bu felaket içinde adeta bir barış ve istikrar adası gibidir... Ülkemizde nefes alan herkesin; Türkiye'nin sulh,selamet ve istikrarından yana olmamecburiyeti vardır... Gün en kapsamlı anlamda birlikten, beraberlikten yana olma günüdür. Hangi sebeple olursa olsun; bu ülkeyi riske atacak,onun selamet ve bütünlüğünezarar verecek adımın, söylemin,tavır ve davranışın ihanet anlamıtaşıyacağı kesindir...

KATİL TEK DEĞİL Kİ!

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İran saldırılarında "öldürüldüğü" iddiası İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yalanlandı. İran Devrim Muhafızları ise Netanyahu'yu hedef alan saldırıların süreceğini açıkladı. Dileriz, ölüm haberini alırız. İla cehennemezümera... Netanyahu'nun yaşayıp yaşamamasının pek bir önemi yoktur. Çünkü sorun yalnızca Netanyahu değildir. İsrail ve dünyadakiYahudilerin ezici bir çoğunluğu, Arz-ı Mev'ud, Mesih inancı üzerinden artık tamamen radikalleşmiş haldedirler. Yani Netanyahu, İsrail toplumunun bizzat kendisidir, öldüğünde sonuç değişmez. İsrail'in yarıdan fazlasıNetanyahu gibidir. Soykırımcı İsrail'i ve katil Netanyahu'yu açıktan savunacak kadar yüzsüzlüğü ve iğrençliği ele aldılar. Bu durum ülkemiz için de dünyanın geri kalanı için de bir güvenlik sorunudur.

SATANİST, PEDOFİLİ, PAGAN

Olanların merkezinde iğrenç başka gerçekler var. Dinsizler, şeytan vetaraftarları, putlara tapanlar,Siyonistler ve bazı Hristiyanmezhepler ve tarikatlar hep beraber olmuşlar... Beyaz Saray'ın Evanjelist manevi danışmanının, Trump'a dua ettiği o anları hiç unutmamak ve unutturmamak gerekiyor... Dünyanın büyük kısmını gerçekten şeytani güçler yani pagan, Siyonist, gizli/sapkın Hristiyan tarikatlara mensup bir topluluk yönetiyor. Putlarına kurbanlarveriyorlar, her türlü sapkınlık,vahşet, yamyamlık, ayinler vezilleti gerçekleştiriyorlar... Saldırının ilk anlarında ilkokulu bombalayıp 170 kız çocuğunu şehit etmelerini insanlar ne zannediyorlar? Aslında küçükçocukları bilerek, isteyerek veplanlayarak putlarına kurbanmı ettiler?! Korkunç bir zalimliği ve köleliği hakim kılmak ve en sonunda deccal'i getirmeyi istiyorlar vebunu yaptıklarını da açık açıkitiraf ediyorlar. Bu satanist, pedofili, pagan sapıklar her yerdeler. Bu iğrenç topluluğa göre; kendilerinden olmayan hiç kimsenin, canı, malı, ırzı, namusu asla önemli değil... Epsteinbelgelerinde gördük; hiç kimseyi,değeri umursamıyorlar. İnsanların,devletlerin, milletlerin tepkiveremeyecek kadar acizleştiğinigöstermek istiyorlar.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI YOK MU?

Rüşveti alan CHP'li, para kulelerini yapan CHP'li, görüntüleri servis eden CHP'li, kurultayı iptal etmek isteyen CHP'li, açık tanıklar CHP'li... Hangi birisi yalan...? Bu işlerin ortaya çıkmasına vesile olanlar CHP'liler... Tanıklar onlar, itirafçılar onlar, anlatanlar onlar. Milyarları iç etmişler, para kuleleri dizmişler, malikâneler devşirmişler, kamu malını parti ve şahsi çıkarlarına kullanmışlar. Hırsızlıklarını örtmekiçin partilerine gönül vermiş zavallıinsanları kullanıyorlar. Savunma yok, şov var. Duruşmalarda bilerek vakit kaybettiriyorlar. Kasıtlı provokasyon yapıyorlar... Siyasi gösterilerle çok ciddi iddiaları gündemden çıkartmaya çalışıyorlar... Devleti milleti oyalıyorlar... Yargılanmayı, dolayısıylaaklanmayı, savunmayı hiçdüşünmüyorlar.