Kanımız dondu!

Dalga geçilen her türlü karanlık komplo teorisi gerçek çıktı. Küresel elitlerin kanlı ayinleri, çocuk istismarı çeteleri ve bunların sayısız canavarlığı, medya tarafından kasıtlı olarak magazin malzemesine dönüştürülüp, bu utancı ifşa etmeye çalışanlar da "komplo teorisyeni", "paranoyak" ve "şizofren" ilan edildi. Korkunç pagan ayinler, tarikatlar, ritüeller, aileler ve bunların arasındaki iğrenç bağların, dünyayı nasıl zapt ettiği de gerçek çıktı. Tüm dünyada sistematik olarak pompalanan inançsızlık, ahlaki çöküş ve vahşeti sıradanlaştırma operasyonunun perde arkasını, Epstein dosyalarıyla birlikte çok daha net görüyoruz.

SAPKINLIK, ARŞİV, ŞANTAJ

Epstein vakası sadece bir "sapık milyarder" hikâyesi değil, bilgi, şantaj ve güç üçgeninin somut örneği. Kişilerin etki ve gücünü "Siyonist devletin çıkarları doğrultusunda" yönlendirmek, yönetmek, kullanmak için şantaj silahını kullanan bir ajandı... Akıl almaz bazı iddialar var: Çocuklara tecavüz... Çocukların işkence ayinleri ile öldürülmesi... Yamyamlık; bazı kurbanların etinin yenilmesi... Çocuklara tecavüzden işkence ve cinayete kadar işlemedikleri cürüm yok. Farklı bir belgede ise Avrupa'dan gelen birtakım siyasetçi ve iş adamlarının da Epstein adasında ağırlandığı, toplu şekilde bebek tecavüzüne katıldıkları ve ardından bebeklerin kanından üretilen alkol içerikli içkileri tükettikleri iddia ediliyor...

ŞEYTANİ İSTİHBARAT/ SUÇ ÖRGÜTÜ

İsmi geçenlerden bir isim bile soruşturma almış, yargılanmış, hesap vermiş değil. Bugün ortaya çıkan tablonun ardından şu soruları sormak gerekiyor: Bu kepazeliklerin hesabı sorulacak mı? Kaç siyasetçi, devlet adamı, asker/sivil bürokrat, kaç iş insanı, kaç akademisyen bu tür işlerle arşivlendi/dosyalandı...? Kaçı bunun farkında bile değil...? Kaçı hâlâ sessizliğini ya da yaptıklarını bu dosyalara borçlu...? Amaç; devletleri yöneten/yönetime aday olan kişilere/etkili figürlere şantaj yoluyla istenilen her işi uygulatmak. Siyonist çete bu şantaj belgeleriyle başta ABD olmak üzere bir çok devletin ipini elinde tutuyor. Jeffrey Epstein'in sahip olduğu bilgilerden çok daha fazlasına sahip olan Ghislaine Maxwell hayatta, halen cezaevinde ve Trump'tan kendisini affetmesini bekliyor! Bu mesele sadece ABD'nin değil aynı zamanda bütün dünyanın sorunudur. Bu sadece pedofili, cinayet değil, çok büyük bir istihbarat ve suç örgütü faaliyetidir...

DERİNLERDE ABD İSRAİL SAVAŞI

Dosyalar, karşılıklı olarak ABD içindeki iki gücün birbirini sindirmesi için koz olarak kullanılıyor! ABD İsrail'e desteği azaltınca Netenyahu, MOSSAD aracılığıyla Epstein'in çektiği görüntüleri basına sızdırarak, ABD'ye şantaj yaptı. ABD de sinagogların altındaki tünelleri,orda bulunan kan izlerini ve bebek masalarını deşifre ederek misilleme yaptı. ABD'de Bakanlık, Eipstein dosyalarında, kamuya açılmadık belge kalmadığını bunu Başkan Trump'ın şeffaflık talimatıyla yaptıklarını ve kimseyi korumadıklarını söylediler. Epstein dosyası ile ilgili en büyük yanılgı, bunu birkaç zengin ve güçlü adamın sapıklıkları olarak görmektir. Oradaki okuduklarımız şeytani düzeninin dışına sızanlardır. Bu sızıntılar, bir yol kazası değildir.