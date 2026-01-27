CHP’lilerin akıl tutulması

Milyonlarca CHP'li; Ekrem İmamoğlu'nun film/ fırıldak ile üniversiteye girmesini zerre kadar umursamıyorlar ve aynı zamanda hak, hukuk, adaletteki bozuklukların, İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda düzeleceğine inanıyorlar... CHP yönetimi, tüm belgeli ve ağır iddiaları "siyasi operasyon" olarak nitelendirmeyi sürdürüyor. "Biz birinci partiyiz" ve "Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanımız" gibi söylemlerle kendi seçmenlerinin beynini uyuşturmuş. Özgür Özel hırsızlık yapanları değil de hesap soranları hedef alıyor. Cevap vermek yerine hedef şaşırtmaya çalışıyorlar ve avazları çıktığı kadar bağırıyorlar... Çok bağırarak suçlarının üstünü örtebileceklerini sanıyorlar... Arsızca, yüzsüzce, pişkince, meydan okuyarak, hakimleri savcıları tehdit ederek, Cumhurbaşkanı'na saldırarak, kadrolu militanları sokaklara dökerek, kanunları devleti mahkemeleri tanımayarak, ortalığı birbirine katarak yavuz hırsız misali üste çıkmaya çalışıyorlar...

TERÖRİSTLERİN SAHİBİ

Türkiye'ye Kürt düşmanı demek korkunç bir iftira ve yalandır. PKK/ SDG; Kürtlerin tamamının temsilcisidir yalanına en çok Kürtlerin tepki göstermesi, itiraz etmesi gerekmez mi...? Bu oyunu bozmalılar. Aksi halde tüm bölgede en çok kaybeden taraf Kürtler olacak. Şimdi okuyacaklarınız, paranoya, vesvese, vehim değildir... Bağımsız Kürdistan bir maskedir. Asıl ve nihai hedef, Büyük İsrail devletidir. PKK/ PYD/YPG/SDG; Kürtlerin değil, Siyonist Yahudilerin terör örgütleridir. Kürtlerin evlatlarını çaldılar. İstikbalini kararttılar. Siyonist Yahudilerin devlet isimli terör örgütü İsrail; azgındır, teröristtir, katildir, işgalcidir, zalimdir. ABD ve terörist İsrail, Kürt görünümlü Kürt katillerine, Suriye'de korsan devlet kurmak istiyorlar. Eğer bu teröristler Suriye'nin kuzeyine hakim olurlar ise İsrail Suriye topraklarında komşumuz olacak. Kudüs, Gazze, Filistin Yahudilerin olur ise katil ve terörist İsrail, aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir.

ABD VE İSRAİL İRAN'I VURUR MU?

Daha önceki İran/İsrail savaşında bütün dünya görmüş oldu. Yahudi, başındaki kippası ile gelip İran'da saldırı düzenlememiştir. İranlı bilinen, zannedilen fakat kendi devletine, milletine ihanet eden kişi ya da gruplar, düşmana bilgi, belge sunmuşlar ve yardım etmişlerdir. İran'ın uğradığı saldırılarda içeriden destek ve yardım edilmesi, Tahran yakınlarında bile İsrail'e hizmet eden İHA atölyesi tespit edilmesi, suikast düzenleyenler olabilmesi korkunç bir hadisedir. İranlı generallerin hiçbir şeyden haberleri olmamış, karşı istihbarat yapamamışlar, gafil avlanmışlar ve ölümleriyle İran tarihine unutulmayacak bir utanç yaşattılar. Buradan yola çıkarak anladık ki FETÖ benzeri yapılar, İran'ın en kılcal damarlarına kadar kök salmışlar. İran'daki stratejik kurumlar ve olaylar ile ilgili mühim bir Yahudi etkisi var. Ülkemizde de çok yakın zamanlara kadar böyle değil miydi?

VURULURSA SEVİNECEK MİYİZ

Elbette İran'ı hedef alan ABD/İsrail saldırılarını bütün hücrelerimizle lanetliyoruz ve fakat aynı anda, İran'ın; Yemen, Irak, Lübnan'da 50 yıllık Şii mezhep vahşetini, Suriye'de tam 14 yıl boyunca adeta Sünni Müslüman soykırımı yaptığını da asla unutmuyoruz, unutamıyoruz... Tamam da biz şimdi ne yapacağız...? Katil, terörist, işgalci, Siyonist İsrail'in ve ABD'nin İran'ı vurmasına sevinecek miyiz?