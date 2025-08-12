Yine gazetecileri şehit ettiler. Sadece savaş suçu işlemiyorlar, insanlık suçu ve tehcir suçu da işliyorlar. İsrail ve Siyonist Yahudiler, dünyanın her yerinde, yaptıkları bu korkunç soykırım yüzünden lanetleniyorlar, kıyamete kadar da lanetlenecekler.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin girişinde yer alan çadırlarında altı gazeteciyi kasten hedef alarak katlettiler...

Şehitlerimiz: Anas Al- Sharif. Muhammed Qureiqi. Momen Elaiwah. Muhammed Nofal. İbrahim Daher. Muhammed Al- Khalidi...

ŞEHİDİMİZİN VASİYETİ

İsrail saldırısında şehit edilen Gazzeli gazeteci Enes el Şerif'in vasiyeti karşısında ağlamamak mümkün değil: "Eğer bu satırlar size ulaştıysa bilin ki, İsrail beni öldürmeyi ve sesimi susturmayı başarmıştır. Öncelikle selâmün aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu.

Acının her türlüsünü tattım, kaybı ve yokluğu defalarca yaşadım. Buna rağmen hiçbir gün, hakikati olduğu gibi aktarmaktan geri durmadım; ne tahrif ettim ne de çarpıttım.

ALLAH'I ŞAHİT GÖSTERDİ

Sessiz kalanlara, katledilmemizi kabullenenlere, yürekleri kıpırdamayanlara ve halkımızın bir buçuk yıldan fazla süredir maruz kaldığı katliamı durdurmayanlara Allah şahit olsun. Müslümanların tacındaki inci, Filistin'i size emanet ediyorum. Hayal kurmaya, güven ve huzur içinde yaşamaya vakit bulamayan halkını ve ezilen genç çocuklarını size emanet ediyorum. Sınırların sizi engellemesine izin vermeyin. Kurtuluşumuza giden yolda köprü olun ki, onur ve özgürlük güneşi gasp edilen ülkemizin üzerine parlasın.

Ailemi size emanet ediyorum. Hayal ettiğim gibi büyümesini göremediğim gözbebeğim, canım kızım Şam'ı size emanet ediyorum.

Sevgili oğlum Salah'ı size emanet ediyorum. Dualarıyla bu noktaya geldiğim sevgili annemi sana emanet ediyorum. Allah'tan onun gönlünü ferahlatmasını ve kendisine benim adıma mükafat vermesini diliyorum.

Hayat arkadaşımı, savaşın bizi aylarca ayırmasına rağmen ahdine sadık kalan, zeytin dalı gibi sarsılmayan, yokluğumda emaneti bütün gücü ve imanıyla taşıyan sevgili eşim Ümmü Salah Beyan'ı da size emanet ediyorum.

Sizlere vasiyetim, onların etrafında kenetlenmeniz ve Yüce Allah'ın yolunda onlara destek olmanızdır. Bilin ki ben ilkelerimden asla taviz vermeden ölmüş olacağım.

ALLAH'IM ŞEHADETİNİ KABUL ET

Allah'a yemin ederim ki, O'nun hükmüne razıyım; O'nun huzuruna kavuşacağıma iman ediyorum.

Rabbimin katındakinin, dünyadakinden daha hayırlı ve ebedî olduğuna inanıyorum.

Allahım, beni şehitler zümresine kabul et, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla ve kanımı halkım ve ailem için özgürlük yolunu aydınlatan bir nur kıl.

Eğer bir kusurum olduysa beni affedin. Bana rahmetle dua edin; zira ben ahdime sadık kaldım, değiştirmedim ve dönmedim. Gazze'yi unutmayın... Dualarınızda beni unutmayın. Enes Cemal El-Şerif...06.04.2025..."