ERHAN AFYONCU

Tarihçi Barthold'a göreismi Türkçe(yoğun, sık, çokluk,verimli) ve Farsçakelimelerininbirleşmesiyle (yoğun bağlık,bahçelik yer) oluşmuştur. Karabağ,6. yüzyılda Hazarlar'ın bölgeye gitmesiyleTürk tarihi içerisindeki yerini almaya başladı. 11. yüzyılda Büyük Selçuklular'ın bir parçası oldu. Kaçar, Karamanlı, Otuziki, Yirmidört, Baharlı aşiretleri başta olmak üzere Türkmenler bölgeye yerleştiler. Bölge tamamen bir Türk yurdu oldu. Karabağ hakkında Mustafa Aydın, Hüsameddin Mehmedov, Gülşen Seyhan Alışık, Zabil Bayramlı ve Bilal Bayramlı'nın araştırmaları vardır.Gürcistan seferinden dönerken burayı kışlak olarak kullandı. Büyük Selçuklular'dan sonra bölgeye Irak Selçukluları, İldenizliler, İlhanlılar, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular ve Safeviler hâkim oldu.1578 Osmanlı-Safevi savaşları esnasında Karabağ, Osmanlı toprağı oldu. Karabağ, Osmanlı idaresi altında iken Gence Eyaleti'nin içerisinde idi veolarak isimlendiriliyordu. Safeviler 1603'teki bölgeyi tekrar ele geçirdi ve 18. yüzyıla kadar ellerinde tuttular.1722-1724 yılları arasında Rusların güneye inmesi üzerine harekete geçen Osmanlılar, Azerbaycan'ı ele geçirdi. 1724'te yapılan antlaşmayla ise Karabağ, Osmanlı toprakları içerisinde kaldı. Ancak 1736'da yapılan antlaşmayla tekrar İran'a bırakıldı.Karabağ'ı Osmanlılardan geri alankendisine itaat etmeyen Cevanşir aşiretireisiyi Horasan'a sürdü,ancakın ölümünden sonra(1747) Karabağ'a dönenburadaKarabağ Hanlığı'nı kurdu.Türkistan'dan gelen Cevanşir aşiretininBehmenli koluna mensup Sarıcalı oymağındandı.1748-1750 yıllarında Bayat, Şahbulak, Eskeran ve Şuşa (Penahâbâd) kalelerini yaptırdı. 1755'te Şuşa'ya hücum edena yenilenona tabi oldu. Daha sonrale birlikte hareket ederekı yenilgiye uğrattı. Ancak arkasında güçlü bir hanlık bırakmak istemeyenve oğlui Şiraz'a götürmüştü. Babasının 1759'da Şiraz'da ölmesinden sonra Karabağ'a dönenkardeşiyle giriştiği mücadelede başarılı oldu ve 1763'te Karabağ Hanlığı'nın başına geçti.Ruslar, 18. yüzyılın son çeyreğinde Kafkasya'yı işgale başladılar. 1783 yılında Gürcistan'ı ele geçirdiler.zamanında Ruslar 1802 yılında Bakü ve Karabağ'ın kendilerine tabi olmasını istedi, ancak kabul edilmedi. Bunun üzerine Ruslar, 1804 yılında Gence'yi işgal etti. Mayıs 1805'te Kürekçay'da imzalanan antlaşmaylaRuslara tabi oldu.Generalun Şubat 1806'da Bakü'de öldürülmesi üzerine Rusları Karabağ'dan çıkarmayı planladıysa da Rusların bundan haberdar olması üzerine 10 Haziran 1806'da ailesiyle birlikte katledildi. İran-Rusya savaşları (1804- 1813) akabinde yapılan Gülistan Antlaşması ile Karabağ, Ruslara bırakıldı ve 1822 yılında Hanlık lağvedildi. Karabağ Hanlığı'nın varlığı bölgenin mamur olmasında etkili olmuştu. Kaleler, camiler, imaretler hanlık topraklarını süslemişti. Hanlık dönemi öncesi Karabağ'ın etnik yapısını araştırane göre Karabağ'da sadece birkaç köyde Ermeniler yaşıyordu vedöneminde dışarıdan getirilen Ermeniler, Alban halkının başına getirilmişti.Ruslara göre 1810'daki bölgede 25 bin kişi yapıyordu. 1823 yılında Rusların verdiği sayı bu sefer 90 bindi ve bunun üçte biri Ermeni olarak gösterilmişti. Ruslar, 1806- 1812 Osmanlı-Rus ve 1804-1813 Rus-İran savaşları sırasında bölgeye çok sayıda Ermeni yerleştirmişti. 1828 yılında İran ve Rusya arasında imzalanan Türkmençay Antlaşması'na göre Azerbaycan, kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldı. Kuzey Rusya'da, güney İran'da kaldı. Antlaşmanın 15. maddesi ise İran'da yaşayan Ermenilerin Rusya tarafına yerleştirilmesine izin veriyordu. 1828-1830 yılları arasında 40 bin İran, 84 bin Osmanlı Ermenisi Azerbaycan'a yerleştirildi. Bu sayı 19. yüzyılın sonunda bir milyona ulaşacaktı.Karabağ için zor günler Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru başladı. 1917 Bolşevik İhtilali akabinde Ermeniler, Karabağ üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ruslardan kalan silah ve mühimmatı ele geçiren Ermenilere karşı savunmasız durumda kalan Azerbaycan Türkleri, Osmanlı Devleti'nden yardım istediler. Bu gelişme üzerinenın emriyle Kafkas İslam Ordusu teşkil edildi.komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Ermeni çetelerini ezip Bakü'ye doğru yürüyüşe geçti. 21 Temmuz 1918'de Şemahi'yi ele geçirdi.Şark Orduları Grubu Komutanıve harekâtı yöneten16 Eylül'de Bakü'ye girdi. 6 Ekim 1918'de Derbend ele geçirildi.komutasında 9. ve 106. Kafkas alayları Karabağ'a gönderildi.komutasındaki Kafkas İslam Ordusu 8 Ekim 1918'de Şuşa'ya kadar hâkimiyet kurdu. Karabağ'ın tamamen düşmesi an meselesiyken 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. Ateşkesin 11. ve 15. maddelerine göre Türk kuvvetleri Kafkaslar'dan tamamen çekilecek ve Osmanlı hükümeti Bakü'nün işgaline itiraz etmeyecekti. İngilizlerin eline geçen Karabağ, 1919'da Azerbaycan'a dâhil edildi. Ancak 1920'de Ruslar tarafından işgal edildi.Ermeni Sovyet politikacı Anastas Mikoyan, Lenin'e sunduğu 20 Mayıs 1920 tarihli raporda Ermenilerin Karabağ'la herhangi bir bağının bulunmadığı ve buranın Bakü'den koparılmaması gerektiğini ifade ediyordu. 24 Temmuz 1923'te Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ilan edildi. Azerbaycan'ın idaresi altında oluşturulan bölge Cevanşir, Şuşa, Cebrail, Zengezur ve Kubatlı'nın bir kısmını kapsıyordu.Ermenilerin Karabağ'a yönelik faaliyetleri 1970'li yılların sonuna doğru giderek arttı. Azerbaycan ise Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olduğunu ilan etti. 1987'nin son aylarında Karabağ'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Ermeniler tarafından göçe zorlanmaya başladı. Ermeniler 21 Şubat 1988'de Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu ilân ettiler ve 24 Şubat'tan itibaren de bu bölgedeki Türkleri baskı altına aldılar. Aynı yılın haziranında Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan Yüksek Sovyeti'nden istediyse de teklif reddedildi. Bu teklifi Moskova da kabul etmedi. Ermeniler, 1989'da Karabağ ile yapılan ulaşımı engelleyip yollara mayınlar döşeyerek kontrolü ellerine geçirmeye başladı. Bunun üzerine 1990'da Azerbaycan Halk Cephesi Milli Savunma Komitesi kurarken, Yüksek Sovyet Prezidyumu Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu tekrar teyit etti. Ancak Sovyetler'in dağılmasının ardından 1992 yılında Ruslardan destek alan Ermeniler Şuşa, Hocalı ve diğer yerleri katliamlar yaparak ele geçirdiler. Karabağ ve civarında yaşayan Azerbaycan Türklerinin büyük kısmı mülteci durumuna düştüğü gibi binlerce Türk de Ermeniler tarafından vahşice öldürüldü.27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'nin de destek verdiğinde büyük kahramanlıklar göstererek Karabağ'ın önemli bir kısmını ve Ermenilerin işgal ettiği diğer Azerbaycan topraklarını kurtardılar. 19 Eylül 2023'te başlayannda ise Azerbaycan 24 saat bile olmadan Karabağ'daki teröristleri pes ettirdi. Türklüğün mührünü tekrar vurdular. Karabağ Azerbaycan'dır.