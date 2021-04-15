Dijital komuta!

İTALYA Başbakanı DRAGHİ'nin haddini aşması, Avrupa'nın iki önemli ismi Charles Michel ve Ursula von der Leyen'in BEŞTEPE'den mutlu haberlerle dönmek istemesi, Ukrayna lideri Volodimir Zelensky'nin gelip burada derdini anlatması, Rusya'nın UÇAKLARDA sınırlamaya giderek turizmin el frenini çekmek istemesi gibi pek çok olay peş peşe yaşanmakta... Bir de ABD BAŞKANI Biden'ın "KATİLİN BİRİ" diye nitelediği Rus lider PUTİN'i araması var tabii... İki liderin arasında sıcak bir diyalog olması ayrıca ilginç!

İçerideki kısır tartışmalar aslında siyasi hayatımızdaki isimleri bile tanımamıza engel olmakta.

Değerlendirmelerimizin pek çoğu eksik, duygusal ve ideolojik...

Gerçekte olan ise başka!

Daha önce Henry Kissinger'ı bir bilen olarak bir oyun kurucu olarak değişik noktalardan buraya taşıdım.

Değişik zaman dilimlerinde neler dediğine baktım. Aslında hepsini bir araya getirince onun gözünden DÜNYA DENGESİ kuruluyor!

Gelin bugün biraz bu noktaya yoğunlaşalım. Böylece hem Başkan Erdoğan'a yapılan saldırıları, hem Türkiye karşıtı eylemleri hem de muhalefeti daha net anlarız...

Önce Kissinger'dan birkaç örnek... Alman medyasına konuştu. Röportaj verdiği tarih 2012'ydi. DEAŞ Suriye'de tavan yapmıştı!

Kesiyor biçiyor terör estiriyor ve bunları yayınlıyordu...

Yılların kurdu Kissinger durumu özetledi: "Batı'nın Suriye krizinin Rusya'sız çözülemeyeceğini anlaması lazım...

DEAŞ'ı kimse diplomatik yollarla tasfiye edemez..." Özellikle Rusya vurgusu çok ama çok önemliydi...

Sonra aynı yıl Washington Post'a yazdı: "Suriye'ye müdahale küresel düzeni çökertme riski taşıyor..." Asırlık Kissinger RUSYA vurgusu yapıyordu... Değişik zamanlarda...

Aradan birkaç yıl geçti. 2016'da o yaşına rağmen atladı uçağa MOSKOVA'ya gitti. Putin "ESKİ DOSTUM" diye kapılarda karşıladı.

Dostluklarının nereden kaynakladığını kim biliyordu!

Aradaki yaş farkı ortadaydı. Buna rağmen ESKİ DOST nasıl oluyorlardı!

Putin kimseye ayırmadığı zamanı Kissinger'a ayırıyor günlerce toplantı yapıyorlardı... Henry Kissinger Sergey Brilev ile 'Cumartesi Haberleri' programına katıldı. Şunları söyledi: Bana kalırsa Rusya ve ABD dünyada kontrolün dışına çıkan bölgelerin olmasını, özellikle de küresel dengeyi tehdit eden bölgelerin olmasını istemiyor.

Bu nedenle Rusya ve ABD daima diyalog kurmalı...

Bu cümleyi son günlerde yazdığım gibi de okuyabiliriz:

ABD ile RUSYA arasındaki DENGE dünyayı kontrol etmek için gerekli. Siz aralarındaki çekişmeye bakmayın. Perde gerisinde olan başka sahne önünde olan bambaşka... "KONTROL DIŞINA ÇIKILAN BÖLGE İSTENMİYOR" cümlesi ne anlama gelir? Aynı Kissinger geçtiğimiz haftalarda bu kez ÇİN üzerinden konuştu... ABD ve Çin'in çatışma sınırını belirlemesi gerektiğini, aksi takdirde dünyanın kendisini Birinci Dünya Savaşı'na benzer bir durumda bulacağını söyledi. Bu cümlenin arkasına bir şey koymadan okursak bir UYARI olduğunu anlarız. ANCAK BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

VURGUSUNA takılırsak işin rengi değişir...

Birinci BÜYÜK SAVAŞ AVRUPA'yı bitirdi! Osmanlı ve Romanov hanedanlarını tasfiye etti. Sanırım Kissinger doğrudan AVRUPA'ya mesaj veriyordu...

Üstü kapalı da olsa "Çatışmanın ve savaşın kaybedeni AVRUPA olur" diyordu...

Eskisi gibi füzeler, nükleer silahlar üzerinden bir denge değildi bu. Bulut sistemi-yazılım- 5G-6G- yapay zeka üzerinden giden VERİ üzerinden büyüyen bir dengeydi bizi bekleyen.

Elbette asker de silah da vardı... Ancak omurganın merkezinde artık DİJİTAL KOMUTA SİSTEMİ vardı...

Bütün itiş kakışlara rağmen ABD, Rusya ile Türkiye ile Çin arasında bir denge kurmanın yollarını arıyordu.

BREXIT ile AVRUPA'ya veda eden İNGİLTERE'nin önemli bir bölümü de buradaydı...

ABD ve Çin en arkada kalarak ittifaklarını sağlamlaştırıyordu.

RUSYA Suriye'ye gelerek "BENİ KÜRESEL DENKLEMİN DIŞINA İTMEYİN" adımını atmıştı. Kissinger da bu nedenle "SURİYE meselesi Rusya olmadan çözülemez" diyordu...

Trump geldikten sonra RUS DOSYASI açılıyordu. Önde olanlardan biri Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'dı. ABD istihbarat servislerine RUS BÜYÜKELÇİ Kislyak ile yaptığı görüşmenin tüm ayrıntılarını aktarmadığını açıkladıktan sonra görevinden ayrıldı. Böyle çok isim vardı.

Ancak Başkan Trump BEYAZ SARAY'da LAVROV'u gülücüklerle ağırlıyor ve yanındaki Kislyak'a sarılıyordu! Sanırım bize gösterilenle OLAN çok farklıydı...

İşte bu dengede TÜRKİYE KİLİT ülkeydi... Başkan Erdoğan bu hassas KÜRESEL oyunda AVRUPA'yı oyuna almıyordu. ABD ve Rusya da AB'yi istemiyordu.

Ancak söylenmiyordu. Kanal İstanbul'a da Montrö'ye de, CHP'nin sertleşen tutumuna da, muhalefetin yan yana oluşuna da AVRUPA'dan esen rüzgarların eşliğinde bakmakta fayda vardı...

Değişimi görmek inanın çok zor bir işti. Türkiye inanılmaz bir değişimle eksenini tekrar tanımlıyordu.

YAŞANAN BÜTÜN SANCILARIN ALTINDA YATAN NEDEN BUYDU...

Biden Ankara'yı aramamış! Ne olacak ki! Putin'e de "KATİL" demişti...

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