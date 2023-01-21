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ENGİN ARDIÇ
Kimse uyumasın

Kimse uyumasın

21.01.2023, Cumartesi
Turandot operasını Napoli'de saray tiyatrosu San Carlo'da seyretmişliğim vardır.
Koro çok iyiydi, Esir Kız Liu'yu oynayan sanatçı çok iyiydi ama tenorda iş yoktu.
O kadar ki, onun alkış alamayacağını bilen orkestra şefi ünlü "Nessun dorma" aryasından sonra hiç durmadı, müziğe hiç ara vermeden devam etti. (İster istemez Pavarotti'yle mukayese edilecekti!)
"Nessun dorma" operayla ilgili olmasa bile herkesin bildiği ünlü arya... "Kimse uyumasın" demek... (İsteyen meşrebine göre "uyumayın laan" diye de çevirebilir.)
Turandot'un öyle bir birinci perde finali vardır ki...
Kusura bakmayın ama bunların üstüne Ata Demirer'in arabesk zırvaları hiç çekilmiyor.
Ay lav yu ay lav yu, du yu lav mi yes ay du.
Çıkınca ne yaptık? Meydanın karşı köşesindeki ünlü Gambrinus'a gittik. Yirmi dört çeşit kahve vardı ama bildiğimiz espresso yoktu. Fiyatlar da epey tuzluydu.

***

Devlet Opera ve Balesi, Turandot'u Beştepe'de sahnelemiş.
Eskiden Safiye Ayla, Gönül Yazar falan giderlerdi cumhurbaşkanlığı köşküne şarkı söylemeye, epey ilerleme kaydedilmiş.
Bir tarihte gene Ankara'da izlemiştim, Nazi mimarisinin mükemmel örneklerinden olan o sevimsiz büyük tiyatroda... Çok parlak değildi.
Bizim operacıların bildikleri birkaç opera vardır, döner dolaşır onları oynarlar.
Şimdi gene dön dolaş Carmen oynuyorlar.
Sayın Emine Erdoğan bastırmalı ve Beştepe'ye "Saraydan Kız Kaçırma"yı da getirtmelidir.
Madem sergilenen eserlerde "Türk unsuru" aranacak...
Bunlar kaliteli eserler, büyük eserler olmalıdır, "Genç Osman" gibi basitlikler değil.
Belki operacılarımız da araştırırlar, bizimle ilgili, bizi anlatan eserler bulurlar...
Vivaldi'nin "Bajazet" operasını hararetle tavsiye ederim.
Başkişisi Yıldırım Beyazıt, daha ne?
Timur'la savaşını anlatıyor.
Nefis bir operadır.
Hele o "Svena, uccidi, abbatti, atterra" aryası... Youtube'a girin, Marijana Mijanovic'ten bir dinleyin, ağzınız açık kalacak.
Hele o "Dove la figlia?" aryası...
Ildebrando d'Arcangelo söylüyor.
Bizde de o düzeyi tutturacak sanatçılar vardır.
Yeter ki opera yönetimi istesin...
Uyuma Devlet Operası.
Mozart'ın "Zahide" operası da var, hiç olmazsa ona takıl.

***

Eh, seçimi muhalefet kazanırsa da o berbat, o beş para etmez "Özsoy" operasını sergilerler.
Hani İranlılar da Türk'müş ya, onu anlatıyor.
Alafrangalık olsun isterlerse "Van Gogh" operası var, adına bakmayın, Türk eseri.
Başka konu kalmamış gibi...
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