Nusret Londra'da lokanta mı açmış ne...Park Tower otelinin lokantasını mı almış ne...Hayırlı olsun.Lakin hesaplar korkunç geliyormuş.Gelir gelir, koskoca Nusret bu. Escoffier de halt etmiş yanında, Ducasse da, Bocuse de.Et yemeği yapıyor, etle yeni tanışan yeni zenginler de hapır küpür gömüyorlar.Bir de kolundan tuz döküyor.Kıllı ve terli kolundan dökülen tuzun ayrı bir tadı olmalı. Hipertansiyon nedeniyle bize tuz yasak, "" olamadık.Nusret'in yeni lokantasında dört kişi yemek yemişler, 37 bin 23 sterlin hesap gelmiş.Bugünkü kurdan 471 bin Törkiş papel.Adam başı 100 bin lirayı geçiyor.Lokantaya ortak olmuyorsun, yalnızca yemek yiyip kalkıyorsun.Nusret'e helal olsun.Eşek buldun mu yolacaksın. Keriz buldun silkeleyeceksin.Hani şu Atatürk hakkında yazılmış kitabın 2 bin 500 liraya satılması gibi.(Atatürk'ün kendi yazdığı kitap 25 lira.)

***

Baklavanın bir tanesi (tabağı değil, tanesi) 320 liraya geliyormuş.Lakin baklava altın kaplamalı.Çünkü rahmetli baban da altın kaplamalı baklava yerdi.Bir de altın kaplamalı et var.Hani bizim bazı yerli Marksistler'in müritlerine "" deyip yedikleri altın kaplamalı Hint yemekleri gibi.Üç şişe Chateau Petrus içmişler, yalnız bu 370 bin liraya geliyor."... Öyle diyor gazeteler...Herhalde Petrus'u Köpeköldüren fiyatına içeceklerini ummuyorlardı.Hayatımda bir tek kere bir kadehcik Petrus içebilmiştim yirmi yıl önce, kendimi mutlu sayıyorum.4 bin 800 sterlin de garson bahşişi...Ne çıldırıyorsun ahbap?Bizde halk arasında bir söz vardır: ... yiyen, kaşığını yanında taşır...Terlemek istemiyorsan da hamama gitmeyeceksin.

***

Silkelesen cebinden yüz lira düşmeyecek tıfıl oğlanlar şimdi bunu "" tartışıyorlarmış...Çok şükür bizden bir yemeğe 470 bin lira ödeyecek görgüsüz çıkmaz.Bizden, Jennifer Lopez'in ya da Yıldız Tilbe'nin "" görmek için hepi topu birkaç bin liracık ödeyecek görgüsüzüler çıkarlar.Alev Alatlı'nın çok güzel özetlediği gibi:Türkiye'de açlık bitti, açgözlülük başladı!İnanmıyorsanız gayrımenkul fiyatlarına ve kiralara şöyle bir göz gezdirin de ağzınız açık kalsın.Nusret de gelsin tuz döksün.